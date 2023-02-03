Упрощение ипотеки для IT, расширение ипотеки без первого взноса и увеличение маткапитала — главное за неделю
- Условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упрощаются
- В России появятся новые льготные программы ипотеки для молодежи
- Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса
- Суммы более 40 выплат и пособий, в том числе маткапитала, выросли на 12%
- Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере в январе на 71 миллиард рублей
- Почти полмиллиона россиян переехали в новое жилье из аварийных домов за 4 года
1. Условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упрощаются
Правительство России упростило условия льготной ипотеки для IT. Кредитование по новым условиям, в том числе в Сбере, начнется с 7 февраля.
Теперь требования к минимальному ежемесячному доходу для специалистов из городов-миллионников, кроме Москвы, снижены со 150 тыс. до 120 тыс. рублей, для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. рублей. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей.
Также IT-ипотеку смогут получить специалисты в возрасте с 18 до 50 лет, а не с 22 до 45 лет, как раньше. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании нужно не весь срок выплаты кредита, а только первые 5 лет. Более того, при увольнении можно спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3 месяца, и ставка в этот период не вырастет.
Государственная ставка по программе — 5% годовых, в Сбере — 4,7%. Программа позволяет купить готовое и строящееся жильё (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, а также земельный участок для строительства дома по договору подряда.
2. В России появятся новые льготные программы ипотеки для молодежи
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения о дополнительных льготных ипотечных программах для молодежи, в том числе для молодых специалистов и семей.
Сейчас молодым людям от 18 лет доступны несколько ипотечных программ Сбера: «Ипотека на вторичное жильё»(от 10,9 % годовых), «Семейная ипотека»(от 5,3% годовых), «Господдержка» (от 7,3% годовых), «Ипотека на новостройку» (от 10,9 % годовых), «Дальневосточная ипотека» (от 1,5%). А с 7 февраля 2023 года им станет доступна IT-ипотека.
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3. Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса
Сбер улучшил условия ипотеки без первого взноса под залог недвижимости. Теперь клиенты могут купить не только квартиру или жилой дом с землёй, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости.
Купить жилье можно в новостройке или на вторичном рынке. Ставка по кредиту — от 11,7%. Недвижимость, подходящая под залог — квартира или апартаменты.
Узнать, как взять ипотеку без первого взноса в Сбере
4. Суммы более 40 выплат и пособий, в том числе маткапитала, выросли на 12%
1 февраля 2023 года в России в рамках ежегодной индексации на 11,9% выросли размеры пособий и выплат. Среди них — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.
Материнский капитал на первого ребёнка увеличился до 587 тыс. руб., а на второго — до 775,6 тыс. руб. Доплата при рождении второго ребенка составит — 188,6 тыс. руб.
Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий. Его можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, покупку жилья, строительство или реконструкцию дома.
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5. Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере в январе на 71 миллиард рублей
Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» в январе 2023 года на общую сумму более 71,2 млрд рублей. Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% — в количественном выражении и на 60% — в денежном.
По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в первом месяце 2023 года оформляли жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Тюменской области.
6. Почти полмиллиона россиян переехали в новое жилье из аварийных домов за 4 года
В России в 2022 году расселили более 3 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия 187,8 тыс. человек, рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Всего же с момента реализации нацпроекта — с 2019 года — жилищные условия улучшили свыше 464 тыс. человек.
Самый большой объём аварийного жилья расселили в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.