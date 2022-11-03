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Технические работы в Росреестре с 3 по 6 сентября

Дата публикации: 03 нояб 2022
Технические работы в Росреестре с 3 по 6 сентября

С 3 по 6 ноября 2022 года Росреестр проводил технические работы для повышения стабильности и эффективности всех процессов регистрационной службы.

Во время технических работ были недоступны электронные сервисы Росреестра, в том числе заказ выписок из ЕГРН из любых источников (МФЦ, Госуслуги, сайт Росреестра). Отправка заявок через сервис электронной регистрации Домклик во время проведения работ также была приостановлена. 

Как это повлияет на ипотечные сделки

Если вы подавали заявку на ипотеку Сбера, и ваша заявка находится в статусе «Одобрение недвижимости», согласовать параметры кредита и получить решение банка можно будет при наличии актуальной выписки из ЕГРН (в электронном виде или сканкопии).

Выписку в электронном виде менеджер по ипотечному кредитованию заказывает самостоятельно. При наличии сканкопии документа вы можете добавить её в чат по сделке в личном кабинете Домклик.

Заявки на получение выписки из ЕГРН и проведение регистрации, созданные после начала проведения работ, будут отправлены в Росреестр автоматически с 7 ноября 2022 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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