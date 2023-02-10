Сохранение ставки ЦБ 7,5%, скидки на ипотеку Сбера и развитие экологичного жилья — главное за неделю
- Центробанк России оставил ключевую ставку 7,5%
- Сбер выдал 57 млрд рублей ипотеки со скидкой 0,7% на ставку
- Сертификацию жилья по «зеленому» стандарту запустят в России к апрелю 2023 года
- Домклик выяснил, какую недвижимость выбирали россияне этой зимой
- Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве на вторичном рынке
- Россияне в 3 раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство своего дома
1. Центробанк России оставил ключевую ставку 7,5%
Центральный банк России вновь решил не менять ключевую ставку и оставил ее на текущем уровне — 7,5%.
Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — основная причина изменения ипотечных ставок. Но ставка по ипотеке в большинстве банков привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере вернулись к значениям 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются программы Господдержка (ставка в Сбере сейчас от 7,3%) и Семейная ипотека (ставка от 5,3%).
2. Сбер выдал 57 млрд рублей ипотеки со скидкой 0,7% на ставку
Ипотеку в Сбере можно взять со скидкой 0,7% на ставку на весь период кредитования. С начала действия такой программы в июне 2022 года россияне оформили ипотеку со скидкой на 57 млрд рублей.
Скидку 0,7% на ставку можно получить при выборе в ипотеку квартиры, дома, части дома, таунхауса, комнаты или апартаментов. Она суммируется с другими скидками. Например, зарплатный клиент Сбера получает скидку на ставку в размере 1%, при страховании жизни и здоровья заёмщика ставка снизится на 1%, а при электронной регистрации сделки — ещё на 0,3%. Так исходную ставку можно снизить на 3%, что уменьшит переплату по процентам и ежемесячный платёж.
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3. Сертификацию жилья по «зеленому» стандарту запустят в России к апрелю 2023 года
Добровольную сертификацию проектов жилья по «зеленому» стандарту запустят в России в конце первого квартала 2023 года. Об этом сообщила руководитель подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Евгения Либефорт.
«Зеленые» стандарты учитывают факторы, которые влияют на качество жизни людей: от доступности среды и безопасности зданий до улучшения экологии и развития культуры обращения с отходами.
По её словам, в стране всего 3-5% жилого фонда многоквартирных домов построены по экологичным стандартам. Чтобы стимулировать отрасль активнее запускать проекты, прорабатываются специальные меры государственной поддержки: «зеленое» проектное финансирование и «зеленая» ипотека.
4. Домклик выяснил, какую недвижимость выбирали россияне этой зимой
Аналитики Домклик зафиксировали ажиотаж на первичном рынке недвижимости в декабре 2022 года на фоне заявлений о сворачивании программы «Господдержка» и ограничениях ипотеки с низкими ставками. Доля сделок с новостройками по стране составила около 27% — это максимум во втором полугодии 2022 года.
Но всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным: в январе 2023 года объем сделок составил 20%.
Заметно повысился спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство: вопреки сезонному спаду, доля выдач в январе составила около 6% в общем объеме кредитов.
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5. Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве на вторичном рынке
Квартиры в домах, построенных после 2010 года, составили 30% сделок с ипотекой на вторичном рынке в Москве в 2022 году, выяснили аналитики Домклик. Средняя цена в таких квартирах начинается от 120 до 150 тыс. руб за кв. м в отдаленных районах. В тех, что ближе к центру города, цена доходит до 515 тыс. руб. за кв. м.
Также востребованы квартиры в домах, построенных в 1960-е, — с ними прошли 21% сделок. Средняя стоимость жилья по районам в центральной части города, внутри ТТК — достигает 480 тыс. руб. за кв. м, а в районах, граничащих с МКАД, примерно 230-240 тыс. руб.
С жильем в многоквартирных домах, построенных в 1970-е, прошло 19% сделок. Средняя цена квартир в районах рядом с МЦК — около 340 тыс. руб. за кв. м, в то время как в районах рядом с МКАД — на уровне 230 тыс. руб.
Узнать больше о популярных домах для покупки квартир и ценах на вторичку в Москве
6. Россияне в 3 раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство своего дома
Популярность ипотеки на частные дома в России по итогам 2022 года выросла в 3 раза, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
По его словам, опросы показывают, что 70% граждан хотят жить в своем доме.
В Сбере действует несколько ипотечных программ, в том числе льготных, которые позволяют взять кредит на строительство дома: Строительство жилого дома, Семейная ипотека, Дальневосточная ипотека, ИТ-ипотека, Господдержка. Последние 4 программы — льготные и субсидируются государством, поэтому ставки по ним ниже.