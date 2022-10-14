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Снижение ипотечных ставок для семей с детьми, ЦБ озвучил меры против околонулевых ставок — главное за неделю

Дата публикации: 14 окт 2022
Снижение ипотечных ставок для семей с детьми, ЦБ озвучил меры против околонулевых ставок — главное за неделю
Содержание

1. Спрос на ипотеку в Сбере вырос в 5 раз за полгода: какую недвижимость покупают клиенты банка

Сбербанк в сентябре 2022 года выдал ипотечные кредиты по всей России на сумму 267 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем в мае. Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. 

Особенно активно ипотеку берут в Москве и Московской области, где за 9 месяцев этого года Сбер выдал ипотеку почти на 250 млрд рублей. Чаще всего ипотечные кредиты берут на квартиры в новостройках. Большой спрос среди клиентов Сбера также наблюдается к ипотеке на ИЖС.

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2. Центробанк озвучил возможные меры против околонулевых ставок

Тема об ужесточении требований к ипотеке с околонулевыми ставками обсуждается уже около месяца. Теперь Центробанк озвучил конкретные меры против «пузыря» на рынке недвижимости, который может возникнуть из-за такой ипотеки. Так, регулятор может повысить надбавки для банков или применить ограничения на выдачи таких кредитов. 

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что близкие к нулю ставки, предлагаемые застройщиками, вводят людей в заблуждение, и предупредила, что регулятор намерен принять меры.

3. В Сбере появилась новая возможность снизить процентную ставку

Клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой, при рождении детей теперь могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков.

При рефинансировании на «Семейную ипотеку» из других банков ставка начинается от 5,7%.

Как снизить ставку

4. Домклик представил топ-10 новостроек Москвы, востребованных среди семей с детьми в 2022 году

Домклик составил топ-10 самых востребованных ЖК среди семей с детьми в Москве в 2022 году. Для составления рейтинга аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека» на первичном рынке с января по октябрь 2022 года. 

В тройке лидеров — такие ЖК, как Новое Внуково, Новые Ватутинки, Люблинский парк.

Посмотреть весь список новостроек

5. Эксперты рассказали, как изменятся цены на ЖКХ с 1 декабря 2022 года

Россиян с 1 декабря 2022 года ждет индексация тарифов на ЖКУ. Как сообщили в Минэкономразвития страны, предельный уровень индексации по стране не превысит 9%, а средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Изменения коснутся цен на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.

Однако эксперты считают, что тарифы на «коммуналку» вырастут значительно выше анонсированных 9%, по их прогнозам, примерно на 25-30%.

Как сэкономить на оплате ЖКУ

6. Клиенты Сбера строят дома по низким ставкам: доля ипотеки на ИЖС за 3 месяца превысила показатели за весь 2021 год

Клиенты Сбера всё чаще берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Домклик, в июле–сентябре 2022 года желающие построить свой дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первое полугодие 2022 года и за весь 2021 год.

Во многом этому способствуют низкие ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «IТ-Ипотека», «Господдержка».

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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