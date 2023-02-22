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Снижение цен на новостройки и вторичку, льготная ипотека для ученых, изменение ипотеки от застройщиков — главное за неделю

Дата публикации: 22 фев 2023
Снижение цен на новостройки и вторичку, льготная ипотека для ученых, изменение ипотеки от застройщиков — главное за неделю
Содержание

1. Меры Центробанка против «околонулевой» ипотеки вступят в силу с 1 мая 2023 года

Центробанк России с 1 мая 2023 года вводит меры против ипотеки с низкими ставками для защиты заемщиков и банков.

Ограничения ипотеки от застройщиков со ставкой под 0,1% глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала еще осенью. По ее словам, они достигаются за счет завышения цен на недвижимость на 30%.

В ЦБ пояснили, что, хотя объем ипотеки динамично растет, ухудшаются стандарты кредитования. Например, кредитование заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% выросло до 44%, а доля ипотеки с низким первым взносом выросла в четвертом квартале 2022 года до 53%. 

Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, ЦБ с мая установит надбавки по ипотеке на новостройки.

2. Путин предложил выплачивать маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — семьям, в которых дети родились с 2007 года.

Президент напомнил, что с 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9%.

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3. Цены на новостройки снизились в Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге квартиры в новостройках в январе 2023 подешевели на 5%, в Московской области и в Москве — на 6% и 1% соответственно, выяснили аналитики Домклик, изучив изменение стоимости квадратного метра на первичном рынке в декабре 2022 и январе 2023 года.

Также цены на квартиры в новостройках снизились в Башкортостане — на 5%.

Как отмечают аналитики, на это повлияли новости о сворачивании льготной ипотеки, повышение ставок по ней и заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о мерах против ипотеки от застройщиков с экстремально низкими ставками.

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4. Льготная ипотека для ученых может появиться в России

Министерство науки и высшего образования России подготовило законопроект о предоставлении льготной ипотеки ученым и научно-педагогическим работникам по аналогии с ипотекой для IT-специалистов.

Ведомство предлагает такие критерии программы: кредитный договор на покупку строящегося или готового жилья должен быть заключен с ‎1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Максимальный размер кредита ─ 30 млн рублей ‎для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 15 млн рублей ─ для иных регионов России. Размер субсидируемой части 12 млн рублей ‎и 6 млн рублей соответственно.

Ипотеку смогут получить граждане в возрасте до 45 лет ─ научные работники научных организаций и научно-педагогические работники университетов, институтов с ученой степенью кандидатов или докторов наук или ученой степенью, полученной в иностранном государстве, признаваемой в России.

5. В российских регионах зимой снизились цены на вторичку

В крупнейших регионах России — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае цена квадратного метра вторички за последние два месяца снизилась на 3-4%, выяснили аналитики Домклик, изучив изменения ценыквадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах — лидерах по объему выдач ипотеки.

Продавцы снижали цены, боясь упустить период повышенной покупательской активности.

Также аналитики проанализировали размеры скидок на вторичку. Самые большие — 2,1% — в январе предлагали продавцы из Москвы. На втором месте по уступчивости — жители Тюменской области, которые в среднем предлагают скидку 1,9%, на третьем — продавцы из Татарстана — 1,7%. Cредняя величина скидки по России — 1,3%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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