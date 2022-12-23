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Снижение цен на недвижимость и прогнозы на 2023 год — главное за неделю

Дата публикации: 23 дек 2022
Снижение цен на недвижимость и прогнозы на 2023 год — главное за неделю
Содержание

1. Цены на новостройки снижаются в Московской области и в Санкт-Петербурге

Стоимость квартир на первичном рынке в Московской области в среднем снизилась на 4%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости за ноябрь 2022 года.

Также снижение цен на новостройки фиксируется в Санкт-Петербурге, где квартиры подешевели на 1%.

Что касается ситуации в целом по стране, то стоимость кв. м первичного жилья несколько увеличилась — на 1,5%, со 119 до 120 тысяч рублей.

Узнать больше о ценах на новостройки в регионах

2. В России принят закон, который ускорит решение проблем дольщиков

Президент Владимир Путин подписал закон, который ускорит решение проблем дольщиков.

Закон наделяет Фонд развития территорий правом менять свое решение о финансировании завершения строительства проблемных домов на решение о выплате компенсаций дольщикам по ходатайству региональных властей. Новые правила распространяются только на строительство с использованием эскроу-счетов.

Также по новому закону дольщикам будут возвращать материнский капитал, использовавшийся при приобретении дома, в случае банкротства застройщика.

3. В нескольких регионах снизились цены на вторичку

Аналитики Домклик изучили, как в ноябре 2022 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки. В большинстве данный показатель снизился.

Так, в Свердловской области снижение составило 7%, в республиках Татарстан, Башкортостан и в Тюменской области — 5%, в Санкт-Петербурге и в Москве — 3% и 2% соответственно.

Узнать подробнее о ценах на вторичку в регионах

4. Цены на недвижимость в России будут снижаться, ожидают в Сбербанке

Продление льготной программы ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года с увеличением ставки с 7 до 8%, объявленная президентом Владимиром Путиным, позволит сохранить спрос на новостройки. Это может привести к дальнейшему снижению цен на жилье, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.По его словам, при льготной ставке 8% продажи недвижимости сохранятся на уровне 2022 года.

Программа льготной ипотеки очень востребована в Сбере. Аналитики Домклик прогнозируют, что декабрьский объём выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей.

Узнать, как получить ипотеку с господдержкой в Сбере

5. Более половины россиян планируют покупку жилья в ближайшие годы — исследование

Более половины россиян — 58% — планируют покупку жилья в обозримом будущем, из них 9% хотят приобрести недвижимость уже в 2023 году, следует из совместного исследования Домклик и сервиса Работа.ру.

Большинство опрошенных хотели бы квартиру — так ответили 65% человек, еще 41% были бы не против своего дома.

При этом 63% планируют покупать жилье с помощью ипотеки и кредитования, 42% — на средства от личных накоплений, а 9% воспользуются государственными выплатами (например, материнским капиталом).

Прочитать полный текст исследования

6. Домклик назвал регионы, где продавцы вторички дают самые большие скидки

Продавцы вторичной недвижимости на Домклик в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в ноябре 2022 года на 1,3%.

По данным аналитиков Домклик, самые большие скидки дают продавцы Татарстана — 2,7%, Москвы — 2,3%, Башкортостана — 2,2%. Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Краснодарского края. 

Руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова также рассказала, что продавцы вторичной недвижимости, которые проводят сделки через Домклик, снижают стоимость квартир при выходе на сделку на 5-7%. 

Узнать больше о разнице в стоимости вторички в объявлении и на сделке в регионах

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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