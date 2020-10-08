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Семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку СберБанка по ставке от 0,1% годовых

Дата публикации: 08 окт 2020
Семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку СберБанка по ставке от 0,1% годовых

Теперь семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку СберБанка по льготной программе кредитования «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» на покупку квартиры в новостройке. 

Сниженные ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками

  • 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых).
  • 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых).
  • 2,5% годовых на весь срок кредита.

Стандартная ставка по программе господдержки для семей с детьми составляет 5% годовых, а при оформлении сделки в электронном виде — 4,7% годовых. 

Сумма кредита

  • До 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
  • До 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Первоначальный взнос 

От 15% стоимости недвижимости. 

Срок действия программы

До 31 декабря 2022 года. В случае установления инвалидности у ребенка после 31 декабря 2022 — до 31 декабря 2027 года. 

«Снижение ставок по ипотеке для семей, в которых ребенок имеет инвалидность, поможет сэкономить на покупке жилья и перераспределить эти ресурсы на ребенка. Оформить ипотеку по ставке от 0,1% годовых можно в дистанционном формате — на DomClick.ru» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

Льготные ставки по ипотеке также доступны для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Выбрать квартиру от аккредитованных застройщиков и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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