Семейную ипотеку продлили до 2024, в каких регионах подорожало жилье и что изменилось в ипотеке — главное за неделю
- Семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года
- Ипотека в России продолжила рост, несмотря на прогнозы экспертов
- В России планируют ускорить строительство и учет частных домов
- Сбер усовершенствовал процесс получения ипотеки для клиентов
- Домклик представил карту ценна жилье в разных регионах России
- Росреестр зафиксировал рост ипотечных сделок в Москве
1. Семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года
Льготными условиями можно будет воспользоваться по 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года. В 2023 году ипотеку в рамках этой программы смогут оформить более 150 тыс. семей, а общий объем выдачи займов может составить около 1 трлн рублей, сообщили в правительстве России.
Ставка по Семейной ипотеке в Сбере — от 5,3%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15%.
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2. Ипотека в России продолжила рост, несмотря на прогнозы экспертов
По данным аналитиков Домклик, ипотека в России продолжила рост. В третьем квартале Сбер выдал в 2,8 раза больше ипотечных кредитов (более 209,6 тыс.), чем во втором. Число ипотечных сделок росло и внутри квартала: в сентябре банк одобрил на 16% больше ипотечных кредитов, чем в августе.
Во многом рынок в стабильном состоянии держат льготные ипотечные программы. Особенно востребована в Сбере ипотека с господдержкой, чья доля в общем объеме выдач кредитов среди льготных программ в сентябре — 18%.
По мнению аналитиков Домклик, в долгосрочной перспективе на рынке ипотечного кредитования будет небольшое затишье: значительная часть населения может перейти на сберегательную модель поведения.
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3. В России планируют ускорить строительство и учет частных домов
Росреестр предлагает обязать граждан строить и регистрировать дома на арендованной у государства земле за 10 лет. Иначе договор аренды будет рассторгнут, а недвижимость продадут на торгах.
По мнению ведомства, поправки должны стимулировать граждан регистрировать объекты недвижимости (объекты индивидуального жилищного строительства — ИЖС) и осваивать участки под частную застройку.
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4. Сбер усовершенствовал процесс получения ипотеки для клиентов
Теперь клиентам Сбера при подаче заявки на ипотеку онлайн на Домклик не нужно загружать весь паспорт. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы. А если клиент зарегистрировался через Сбер ID или портал госуслуг, паспорт не понадобится вообще.
Помимо этого, теперь для рефинансирования под залог недвижимости, включая Семейную ипотеку, не нужно согласие органов опеки, если для улучшения жилищных условий использовался материнский капитал.
Кроме этого, Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр первыми в России начали оформлять электронные закладные на ипотеку для новостроек и домов с земельными участками. Раньше они выпускались только для жилья на вторичном рынке.
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5. Домклик представил карту ценна жилье в разных регионах России
По данным аналитиков Домклик, наиболее заметный рост цен на жилье — на 20% — произошел в Ставропольском крае. Также сильно цены выросли в Алтайском крае и Липецкой области (рост цен на 18% с начала года). В Москве и Санкт-Петербурге рост незначительный (на 1,6 и 2% соответственно).
Хабаровский край стал рекордсменом по падению цены за кв. м, в регионе она снизилась на 8%. Подешевели квартиры и в Калининградской и Ленинградской областях.
Отдельно аналитики посчитали, сколько стоит стандартная «однушка» в Москве. Самые бюджетные квартиры на первичном рынке начинаются от 5,1 млн руб. и расположеныв Троицком, Новомосковском, Зеленоградском, Северо-Восточном административных округах.
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6. Росреестр зафиксировал рост ипотечных сделок в Москве
Росреестр по Москве подвел итоги на рынке недвижимости в сентябре и зафиксировал своего рода рекорд: сентябрь по числу регистраций ипотек не только достиг показателя успешного для недвижимости 2021 года, но и превысил его на 0,74%. Количество сделок со «вторичкой» с мая по сентябрь вырослов 1,4 раза, а по сравнению с августом — на 6,9%.
Падения интереса к долевому участию (ДДУ) в строительстве в столице во втором квартале 2022 года тоже не случилось. Более того, в третьем квартале он вырос на 39,2%. Кроме того, в столице принято рекордное количество электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости — 103,9 тыс. — это на 15% больше, чем в августе, и почти в два раза, чем в прошлогоднем сентябре.