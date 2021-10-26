Сбербанк запустил программу «Дальневосточная ипотека» на вторичное жильё
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Дальневосточная ипотека»
Сбербанк распространил льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.
«Дальневосточная ипотека» востребована не только среди жителей регионов федерального округа. По ней могут взять ипотеку и граждане, проживающие в других субъектах страны, что оказывает благотворное влияние на развитие Дальнего Востока. На днях правительство распространило льготную ставку на вторичный рынок в моногородах, которые располагаются на территории ДФО. Сбербанк видит потенциал в развитии программы и не просто поддерживает расширение условий — мы решили и сохранить пониженную ставку до конца января 2022 года — от 0,1%.
Ставка от 0,1% годовых по «Дальневосточной ипотеке» продлена до 31 января 2022 года на весь срок кредита. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос — от 15%.
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет включительно, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие детей не старше 19 лет.
По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также входящего в состав ДФО моногорода, перечень которых утверждён распоряжением Правительства РФ. В Магаданской области и Чукотском автономном округе льготные условия действуют на территории любого муниципального образования.