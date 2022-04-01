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Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с государственной поддержкой на текущих условиях

Дата публикации: 01 апр 2022
Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с государственной поддержкой на текущих условиях

Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой на текущих условиях: «Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». 

Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля текущего года.

Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка 2020» — от 5,85%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

Записаться на сделку можно по номеру 900 или в личном кабинете Домклик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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