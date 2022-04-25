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Сбербанк поддерживает предложение президента России Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Дата публикации: 25 апр 2022
Сбербанк поддерживает предложение президента России Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — сказал Путин.

«Сегодня ипотека остается реальным способом для граждан улучшить жилищные условия, и государственная поддержка в данном случае играет важную роль — больше российских семей смогут оформить ипотечный кредит по доступным процентным ставкам. За все время действия программы "Господдержка 2020" Сбербанк выдал 403 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей», — прокомментровали в Сбербанке. 

О старте приема заявок по сниженным ставкам на льготную ипотеку мы сообщим дополнительно — следите за новостями. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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