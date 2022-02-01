Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года
Оформить Дальневосточную ипотеку по льготной ставке от 0,1% годовых можно до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.
Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в ДФО.
«Дальневосточная ипотека продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке» — отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.