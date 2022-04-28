Сбер открыл предварительный прием заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%
СберБанк начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка 2020» по сниженной ставке от 9%. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, при вступлении новых условий в силу будут переведены на новые условия автоматически
Подать заявку на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на Домклик. Для этого надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и опцию «Господдержка от 9%».
Напомним, по условиям программы «Господдержка 2020» размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.
По программе льготной ипотеки можно получить кредит на квартиру в новостройке или на строительстводома. За все время действия программы «Господдержка 2020» СберБанк выдал более 403 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей.