Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
4K

Сбер открыл предварительный прием заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%

Дата публикации: 28 апр 2022
Сбер открыл предварительный прием заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%

СберБанк начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка 2020» по сниженной ставке от 9%. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, при вступлении новых условий в силу будут переведены на новые условия автоматически

Подать заявку на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на Домклик. Для этого надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и опцию «Господдержка от 9%».

Сбер открыл предварительный прием заявок на ипотеку c господдержкой по сниженной ставке №1

Напомним, по условиям программы «Господдержка 2020» размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

По программе льготной ипотеки можно получить кредит на квартиру в новостройке или на строительстводома. За все время действия программы «Господдержка 2020» СберБанк выдал более 403 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

Рассчитать ипотеку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
785
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
618
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал