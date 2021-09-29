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Сбер назвал средний платёж по ипотеке в России

Дата публикации: 29 сен 2021
Сбер назвал средний платёж по ипотеке в России

Средний платеж россиян по ипотеке составляет 23 тысячи 200 рублей в месяц. Ипотечный платеж за квартиры в новостройках чуть выше — 25 тысяч 700 рублей, а за жилье на вторичном рынке — 21 тысяча рублей. 

При этом средняя заработная плата по данным Росстата за июль — 55 тысяч 170 рублей.

Такие данные озвучил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера».

Сегодня действующий ипотечный кредит в Сбере имеют около 4 млн человек. 52% из них — мужчины, 48% — женщины. Чаще всего ипотеку оформляют клиенты старше 35 лет: их доля составляет 56,5%. Доля людей в возрасте 25–34 лет — 39,4%, до 25 лет — 4,1%.

Сбер назвал средний платёж по ипотеке в России №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка

Как добавил Николай Васёв, средний размер ипотечного кредита в России — 2,86 млн рублей. Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, а гасят ее за 4 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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