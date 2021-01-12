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СберБанк увеличивает сумму кредита по военной ипотеке 

Дата публикации: 12 янв 2021
СберБанк увеличивает сумму кредита по военной ипотеке 

Максимальная сумма ипотечного кредита по военной ипотеке в СберБанке увеличена с 3 141 000 до 3 251 000 рублей.

Оформить военную ипотеку можно по ставке 7,9% годовых.

Максимальный срок кредита — 25 лет.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Подать заявку на военную ипотеку и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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