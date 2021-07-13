СберБанк начал выдавать ипотеку иностранцам
Теперь взять ипотечный кредит в СберБанке могут и граждане других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.
Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».
Подать заявку можно в любой точке России, в том числе в онлайн-сервисе СберБанка ДомКлик, однако получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского** (список офисов ограничен) и Северо-Западного*** банков Сбербанка.
Наличие созаёмщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней.
«Жилищный вопрос актуален для всех, включая иностранных граждан, живущих в России. И мы рады сообщить, что теперь можем выдавать ипотеку гражданам других государств, если они получают зарплату на карту СберБанка. Условия кредитования в таком случае не сильно отличаются от тех, что доступны гражданам РФ.
Единственное кардинальное отличие — не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на ДомКлик при этом сохраняются.
По нашим расчётам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам независимо от их гражданства», — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Обязательные документы для подачи заявки
- Паспорт иностранного гражданина (паспорта, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, — за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский, — представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык)
- Миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ
- Документ о временной или постоянной регистрации иностранного гражданина на территории РФ либо вид на жительство
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза)
Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации, при этом земельный участок или жилое помещение с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором оно находится, может быть расположено только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района).
Рассчитать ипотеку и подать заявку
* За исключением стран Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Эритрея
** Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская области.
*** Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.