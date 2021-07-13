Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
31K

СберБанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Дата публикации: 13 июл 2021
СберБанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Теперь взять ипотечный кредит в СберБанке могут и граждане других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

Подать заявку можно в любой точке России, в том числе в онлайн-сервисе СберБанка ДомКлик, однако получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского** (список офисов ограничен) и Северо-Западного*** банков Сбербанка.

Наличие созаёмщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней.

«Жилищный вопрос актуален для всех, включая иностранных граждан, живущих в России. И мы рады сообщить, что теперь можем выдавать ипотеку гражданам других государств, если они получают зарплату на карту СберБанка. Условия кредитования в таком случае не сильно отличаются от тех, что доступны гражданам РФ.

Единственное кардинальное отличие — не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на ДомКлик при этом сохраняются.

По нашим расчётам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения клиентам независимо от их гражданства», — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Обязательные документы для подачи заявки

  • Паспорт иностранного гражданина (паспорта, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, — за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский, — представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык)
  • Миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ
  • Документ о временной или постоянной регистрации иностранного гражданина на территории РФ либо вид на жительство
  • Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза)

Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации, при этом земельный участок или жилое помещение с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором оно находится, может быть расположено только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района).

Рассчитать ипотеку и подать заявку

* За исключением стран Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Эритрея

** Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская области.

*** Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
753
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
609
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал