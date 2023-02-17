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Рост интереса к вторичке, новый способ использования маткапитала и самые романтичные города России — главное за неделю

Дата публикации: 17 фев 2023
Рост интереса к вторичке, новый способ использования маткапитала и самые романтичные города России — главное за неделю
Содержание

1. Домклик зафиксировал рост интереса к вторичке

Аналитики Домклик зафиксировали значительный рост интереса россиян к покупке вторичного жилья. Об этом говорит январская статистика добавлений объектов недвижимости в рубрику «Избранное», где можно сохранить понравившиеся квартиры.

По сравнению с декабрем прошлого года число пользователей этого раздела выросло на 41%, а если сравнивать с январем прошлого года — то на 72%.

Подробнее о том, как купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке

2. Глава Минстроя предложил включать меблировку квартир в ипотеку

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой по включению меблировки в сумму ипотеки при покупке квартир в новостройках. 

Министр отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, а также на развитие лесопромышленного комплекса страны в целом. Так, покупка предметов мебели российского производства за счёт средств ипотеки позволит снизить цены товаров для потребителей и повысит спрос на отечественную продукцию.

3. Минтруд РФ предложил новый способ использования маткапитала

Проект нового закона предполагает возможность использовать материнский капитал на реконструкцию домов на несколько семей, а также на строительство дополнительных пристроек.

На сегодняшний день возможности использования материнского капитала ограничены строительством индивидуального жилого дома (ИЖС) или его реконструкцией.

Все о том, как получить и использовать материнский капитал

4. Эксперты назвали средний чек покупки машино-места  в Москве и Санкт-Петербурге 

Аналитический центр Домклик и СберАвто изучили рынок машино-мест в двух крупнейших городах России и оценили востребованность ипотеки на машино-места по результатам опроса 1300 пользователей и данным об ипотечных сделках в Сбере.

В Москве в среднем дешевле всего машино-место обойдётся в Сосенском поселении, а дороже всего — в Даниловском районе. В Петербурге самый доступный с точки зрения приобретения машино-места район — Пушкинский. За ним следует Невский и Приморский районы.

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5. Санкт-Петербург, Калининград и Сочи стали самыми романтичными городами России

По результатам опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, самыми популярными городами нашей страны для поездок на День Святого Валентина стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. 

Кроме того, в десятку самых романтичных городов вошли: Москва, Кисловодск, Владивосток, Муром, Ростов-на-Дону, Сортавала и Шерегеш.

Также ко Дню Святого Валентина аналитики Домклик выяснили, сколько ипотечных кредитов Сбера в 2021-2022 годах оформили мужчины с именем Валентин. Оказалось, что новое жилье благодаря банку за последние два года приобрели 1892 Валентина. Это 0,1% от всех ипотечных кредитов Сбера.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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