Россиянам помогут накопить на ипотеку, в Москве подешевела аренда — что случилось за неделю
- Центробанк поможет россиянам накопить деньги на ипотеку
- Новые правила в недвижимости вступили в силу1 декабря
- Аренда в Москве подешевела, а объявлений стало больше
- У Сбера — лучший цифровой ипотечный сервис в стране
- На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке
- Государственная платформа для арендодателей и арендаторов появится в России
1. Центробанк поможет россиянам накопить деньги на ипотеку
Центробанк анонсировал появление системы жилищных сбережений, которая поможет людям накопить на первый взнос по ипотеке. Разработка системы заложена в стратегию развития финансового рынка на 2023 — 2025 годы.
Средства людей будут храниться на специальном счёте. Важно, что в дальнейшем взять ипотеку можно будет на условиях, зафиксированных при открытии такого счёта.
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2. Новые правила в недвижимости вступили в силу1 декабря
С 1 декабря 2022 года Центробанк ограничивает выдачу ипотеки с первоначальным взносом ниже 10% или в рассрочку, чтобы минимизировать риски для банков: большое число заёмщиков таких кредитов характеризуются высоким уровнем риска, пояснили в ЦБ. Также декабрь — последний месяц действия ипотеки с господдержкой. Решение о возобновлении программы на текущий момент не принято.
Кроме этого, с 1 декабря 2022 года в России на 9% проиндексированы тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек поднимется на 324 рубля. Еще одно нововведение этого месяца — собственникам квартир разрешили обустраивать дома солярии и хаммамы.
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3. Аренда в Москве подешевела, а объявлений стало больше
Аналитики Домклик подвели итоги осени на московском рынке долгосрочной аренды. В ноябре 2022 года количество объявлений выросло в 1,4 раза по сравнению с октябрем 2022 года, а по сравнению с ноябрем 2021 года — в 3 раза.
Арендные ставки снизились более чем на 30% даже в самых востребованных районах столицы. Сегодня средняя стоимость аренды квартир в Москве — 44 тыс. руб. за однокомнатную квартиру площадью 37 кв. м, 67 тыс. руб. — за двухкомнатную площадью 56 кв. м, и 132 тыс. руб. — за трехкомнатную квартиру площадью 96 кв. м.
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4. У Сбера — лучший цифровой ипотечный сервис в стране
Сбер получил сразу три награды премии Frank Mortgage Award по итогам исследования «Ипотека в России 2022» аналитического агентства Frank RG. Банк стал победителем в номинациях «Самое быстрое одобрение ипотечного кредита» и «Лучший цифровой ипотечный сервис» и занял второе место в главной номинации «Лучший ипотечный банк».
По мнению аналитиков Frank RG, сейчас банкам не хватает цифровизации клиентского пути, например, возможности подписания документов электронной подписью, выдачи электронных закладных. Но в Сбере эти технологии и процессы уже реализованы на Домклик. Именно это определило победу Сбера в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис».
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5. На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке
Это новая возможность для физических лиц.
По договору переуступки прав требования можно купить квартиру в новостройке, которая ещё не введена в эксплуатацию. По такому договору продаётся не сама квартира, а имущественные права на неё. При этом продавец в этом случае — не застройщик, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия в строительстве.
Как разместить такое объявление на Домклик
6. Государственная платформа для арендодателей и арендаторов появится в России
Министерство строительства России в 2023 году возобновит работу над созданием государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды.
Платформа разрабатывается, чтобы вывести рынок из тени. Предполагается, что в ней владельцы и люди, которым они сдают квартиры, должны будут размещать информацию о сроках и размере платы в течение 30 дней со дня заключения договора аренды или внесения в него изменений.