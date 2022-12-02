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Россиянам помогут накопить на ипотеку, в Москве подешевела аренда — что случилось за неделю

Дата публикации: 02 дек 2022
Россиянам помогут накопить на ипотеку, в Москве подешевела аренда — что случилось за неделю
Содержание

1. Центробанк поможет россиянам накопить деньги на ипотеку

Центробанк анонсировал появление системы жилищных сбережений, которая поможет людям накопить на первый взнос по ипотеке. Разработка системы заложена в стратегию развития финансового рынка на 2023 — 2025 годы.

Средства людей будут храниться на специальном счёте. Важно, что в дальнейшем взять ипотеку можно будет на условиях, зафиксированных при открытии такого счёта.

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2. Новые правила в недвижимости вступили в силу1 декабря

С 1 декабря 2022 года Центробанк ограничивает выдачу ипотеки с первоначальным взносом ниже 10% или в рассрочку, чтобы минимизировать риски для банков: большое число заёмщиков таких кредитов характеризуются высоким уровнем риска, пояснили в ЦБ. Также декабрь — последний месяц действия ипотеки с господдержкой. Решение о возобновлении программы на текущий момент не принято.

Кроме этого, с 1 декабря 2022 года в России на 9% проиндексированы тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек поднимется на 324 рубля. Еще одно нововведение этого месяца — собственникам квартир разрешили обустраивать дома солярии и хаммамы.

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3. Аренда в Москве подешевела, а объявлений стало больше

Аналитики Домклик подвели итоги осени на московском рынке долгосрочной аренды. В ноябре 2022 года количество объявлений выросло в 1,4 раза по сравнению с октябрем 2022 года, а по сравнению с ноябрем 2021 года — в 3 раза.

Арендные ставки снизились более чем на 30% даже в самых востребованных районах столицы. Сегодня средняя стоимость аренды квартир в Москве — 44 тыс. руб. за однокомнатную квартиру площадью 37 кв. м, 67 тыс. руб. — за двухкомнатную площадью 56 кв. м, и 132 тыс. руб. — за трехкомнатную квартиру площадью 96 кв. м.

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4. У Сбера — лучший цифровой ипотечный сервис в стране

Сбер получил сразу три награды премии Frank Mortgage Award по итогам исследования «Ипотека в России 2022» аналитического агентства Frank RG. Банк стал победителем в номинациях «Самое быстрое одобрение ипотечного кредита» и «Лучший цифровой ипотечный сервис» и занял второе место в главной номинации «Лучший ипотечный банк».

По мнению аналитиков Frank RG, сейчас банкам не хватает цифровизации клиентского пути, например, возможности подписания документов электронной подписью, выдачи электронных закладных. Но в Сбере эти технологии и процессы уже реализованы на Домклик. Именно это определило победу Сбера в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис».

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5. На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке

Это новая возможность для физических лиц.

По договору переуступки прав требования можно купить квартиру в новостройке, которая ещё не введена в эксплуатацию. По такому договору продаётся не сама квартира, а имущественные права на неё. При этом продавец в этом случае — не застройщик, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия в строительстве.

Как разместить такое объявление на Домклик

6. Государственная платформа для арендодателей и арендаторов появится в России

Министерство строительства России в 2023 году возобновит работу над созданием государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды.

Платформа разрабатывается, чтобы вывести рынок из тени. Предполагается, что в ней владельцы и люди, которым они сдают квартиры, должны будут размещать информацию о сроках и размере платы в течение 30 дней со дня заключения договора аренды или внесения в него изменений.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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