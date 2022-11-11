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Росреестр проводит плановые регламентные технические работы
Дата публикации: 11 нояб 2022
В связи с проведением плановых технических работ в Росреестре сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дополнительных действий со стороны клиентов не требуется — сделки будут зарегистрированы после окончания работ.
По всем вопросам просим обращаться по телефону: 8 (800) 100-34-34 или через форму обращений граждан на сайте.
Юля Тихонова
Автор статьи
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