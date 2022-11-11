Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Росреестр проводит плановые регламентные технические работы

Дата публикации: 11 нояб 2022
Росреестр проводит плановые регламентные технические работы

В связи с проведением плановых технических работ в Росреестре сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дополнительных действий со стороны клиентов не требуется — сделки будут зарегистрированы после окончания работ.

По всем вопросам просим обращаться по телефону: 8 (800) 100-34-34 или через форму обращений граждан на сайте.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал