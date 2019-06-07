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При переуступке прав собственности можно заработать до 50% от стоимости квартиры

Дата публикации: 07 июн 2019
При переуступке прав собственности можно заработать до 50% от стоимости квартиры

Несмотря на снижение стоимости жилья, договор о переуступке прав дает несколько преимуществ обеим сторонам, отмечают эксперты. Такой документ в случае с новостроями предусматривает для покупателей право требовать от застройщика передачи квартиры во владение после их ввода в эксплуатацию.

Для стороны продавца договор окажется более выгодным, так как он не понесет финансовых затрат при вводе жилого дома в эксплуатацию, получит деньги за проданную квартиру без оформления акта приема-передачи и прав собственности. Граждане смогут приобрести жилье по более бюджетной цене, оценить темп и ход создания жилого комплекса.

Целью сделок по переуступке прав в основном является прибыль, так как инвесторы принимают участие с первых этапов возведения дома и до его введения в эксплуатацию, продавая на финальных этапах квартиры по возросшим ценам. Обычно к завершению строительства у застройщиков остается мало вариантов по выбору квартир, и покупатели вынуждены приобретать их с завышенной стоимостью.

Согласно оценкам застройщиков, если приобрести права на квартиру на этапе подготовки котлована для будущего новостроя, можно заработать от 30 до 50% стоимости новых квартир. Максимальная прибыль возможна при продаже квартиры на финальной стадии строительства или после введения жилого дома в эксплуатацию.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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