При переуступке прав собственности можно заработать до 50% от стоимости квартиры
Несмотря на снижение стоимости жилья, договор о переуступке прав дает несколько преимуществ обеим сторонам, отмечают эксперты. Такой документ в случае с новостроями предусматривает для покупателей право требовать от застройщика передачи квартиры во владение после их ввода в эксплуатацию.
Для стороны продавца договор окажется более выгодным, так как он не понесет финансовых затрат при вводе жилого дома в эксплуатацию, получит деньги за проданную квартиру без оформления акта приема-передачи и прав собственности. Граждане смогут приобрести жилье по более бюджетной цене, оценить темп и ход создания жилого комплекса.
Целью сделок по переуступке прав в основном является прибыль, так как инвесторы принимают участие с первых этапов возведения дома и до его введения в эксплуатацию, продавая на финальных этапах квартиры по возросшим ценам. Обычно к завершению строительства у застройщиков остается мало вариантов по выбору квартир, и покупатели вынуждены приобретать их с завышенной стоимостью.
Согласно оценкам застройщиков, если приобрести права на квартиру на этапе подготовки котлована для будущего новостроя, можно заработать от 30 до 50% стоимости новых квартир. Максимальная прибыль возможна при продаже квартиры на финальной стадии строительства или после введения жилого дома в эксплуатацию.