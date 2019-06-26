Потолки в новостройках могут стать выше
В Госдуме прошло слушание, на котором обсудили возможное изменение параметров новостроек в городах России. Проживание хотят сделать одинаково комфортным как в центре города, так и на его окраинах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно комплексно изменить концепцию застройки городов. В мегаполисах создается большая часть ВВП, поэтому сейчас для государства особенно важно разработать новые способы обустройства больших городов. Вячеслав Володин уверен, что благополучие государства напрямую зависит от уровня жизни граждан, а потому мегаполисы должны быть более комфортными.
Начать Вячеслав Володин предложил с утверждения нового стандарта высоты потолков в новостройках, чтобы она составляла не менее 2,8 метров. На данный момент документ находится на стадии доработки и может вступить в силу позже.
Прежде в России действовали нормы, по которым развитая инфраструктура и места для отдыха были доступны только жителям центральной части города, тогда как спальные районы лишались подобного обустройства. Эту концепцию необходимо пересмотреть, считают в Госдуме.
Изменения хотят внести на законодательном уровне, чтобы жильцы ощущали себя комфортно вне зависимости от зоны города, где они находятся. Все вопросы депутаты будут обсуждать с экспертами.