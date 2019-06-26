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Потолки в новостройках могут стать выше

Дата публикации: 26 июн 2019
Потолки в новостройках могут стать выше

В Госдуме прошло слушание, на котором обсудили возможное изменение параметров новостроек в городах России. Проживание хотят сделать одинаково комфортным как в центре города, так и на его окраинах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно комплексно изменить концепцию застройки городов. В мегаполисах создается большая часть ВВП, поэтому сейчас для государства особенно важно разработать новые способы обустройства больших городов. Вячеслав Володин уверен, что благополучие государства напрямую зависит от уровня жизни граждан, а потому мегаполисы должны быть более комфортными.

Начать Вячеслав Володин предложил с утверждения нового стандарта высоты потолков в новостройках, чтобы она составляла не менее 2,8 метров. На данный момент документ находится на стадии доработки и может вступить в силу позже.

Прежде в России действовали нормы, по которым развитая инфраструктура и места для отдыха были доступны только жителям центральной части города, тогда как спальные районы лишались подобного обустройства. Эту концепцию необходимо пересмотреть, считают в Госдуме.

Изменения хотят внести на законодательном уровне, чтобы жильцы ощущали себя комфортно вне зависимости от зоны города, где они находятся. Все вопросы депутаты будут обсуждать с экспертами.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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