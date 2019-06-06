Покупатели элитного жилья стали больше интересоваться домами в стиле модерн
Покупатели элитного жилья все чаще предпочитают платить за дома в стиле модерн, сдержанный минимализм или неоклассика. Инвестировать потенциальные покупатели готовы и в работу профессионалов мирового уровня.
Все больше потенциальных покупателей интересует эстетическая составляющая будущего жилья и его комфортабельность, обеспечивающая высокое качество жизни. Покупатели обращают внимание на стилистику жилого комплекса, инфраструктуру рядом, ландшафт и его дизайн, интерьер прилегающих зон.
Инвесторы чаще выбирают проекты, которыми занимаются профессионалы с мировым уровнем, вкладывают свои средства, а затем предпочитают просто ждать, пока их идеи будут воплощены в жизнь. Такой подход избавляет покупателей от дополнительных проблем в виде некачественного ремонта, недобросовестных подрядчиков и других.
В проектах, где участвовали мастера с мировым уровнем, добавленная стоимость составляет от 20%, однако это не отпугивает любителей элитной недвижимости. В целом, около 10-15% проектов в Москве создаются полностью зарубежными архитекторами, в большинстве случаев к участию привлекаются дизайнеры интерьера и экстерьера жилых комплексов.