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Покупатели элитного жилья стали больше интересоваться домами в стиле модерн

Дата публикации: 06 июн 2019
Покупатели элитного жилья стали больше интересоваться домами в стиле модерн

Покупатели элитного жилья все чаще предпочитают платить за дома в стиле модерн, сдержанный минимализм или неоклассика. Инвестировать потенциальные покупатели готовы и в работу профессионалов мирового уровня.

Все больше потенциальных покупателей интересует эстетическая составляющая будущего жилья и его комфортабельность, обеспечивающая высокое качество жизни. Покупатели обращают внимание на стилистику жилого комплекса, инфраструктуру рядом, ландшафт и его дизайн, интерьер прилегающих зон.

Инвесторы чаще выбирают проекты, которыми занимаются профессионалы с мировым уровнем, вкладывают свои средства, а затем предпочитают просто ждать, пока их идеи будут воплощены в жизнь. Такой подход избавляет покупателей от дополнительных проблем в виде некачественного ремонта, недобросовестных подрядчиков и других.

В проектах, где участвовали мастера с мировым уровнем, добавленная стоимость составляет от 20%, однако это не отпугивает любителей элитной недвижимости. В целом, около 10-15% проектов в Москве создаются полностью зарубежными архитекторами, в большинстве случаев к участию привлекаются дизайнеры интерьера и экстерьера жилых комплексов.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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