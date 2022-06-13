12 удивительных фактов о России
- Самая большая по площади страна в мире
- Самая длинная государственная граница в мире
- Самая длинная железная дорога в мире
- Самая высокая гора Европы
- Самый высокий «искусственный» водопад в мире
- Самое глубокое метро в мире
- Самое глубокое озеро в мире
- Самый большой регион в мире
- Самый крупный заповедник в Евразии
- Самые большие озера в Европе
- Самая большая по площади бассейна и длине река в Европе
- Самый высокий действующий вулкан Евразии
12 июня вся страна отмечает День независимости России. В этот день фраза «Я — россиянин» звучит по-настоящему гордо. А вот еще 12 аргументов, подчеркивающих уникальность и величие нашей страны.
Самая большая по площади страна в мире
Факт, известный каждому школьнику. 17 125 191 км² — такова на сегодняшний день площадь России. Чтобы масштабы были более понятны, это чуть меньше по площади, чем континент Южной Америки.
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Самая длинная государственная граница в мире
Государственная граница России протягивается на 60 932 км. Это в полтора раза превышает длину экватора. Наша страна делит границу с 18-ю государствами. Такого количества соседей не больше не имеет ни одна страна в мире. Самая протяженная граница — с Казахстаном (7 598,6 км).
Самая длинная железная дорога в мире
Транссибирская магистраль вытянулась на 9 288,2 км, соединяя Европу, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Так, чтобы оценить всю масштабность Великого Сибирского Пути, можно сесть на поезд в Москве и через шесть суток выйти во Владивостоке. Незабываемые впечатления гарантированы.
Самая высокая гора Европы
Заснеженный красавец Эльбрус находится на Кавказе и в высоту достигает 5 642 м. На высоте 4 100 м находится самая высокогорная гостиница в мире «Приют одиннадцати».
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Самый высокий «искусственный» водопад в мире
Плотина Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее в высоту достигает 242 м. Это уникальное по масштабу и сложности гидротехническое чудо.
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Самое глубокое метро в мире
60 из 69 станций петербургского метро — глубокого заложения (от 22 до 86 метров). Самая глубокая из них — «Адмиралтейская», она уходит под землю на максимальные 86 метров.
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Самое глубокое озеро в мире
Гигантский водный полумесяц — Байкал — не только самое глубокое озеро в мире, но и крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по площади Евразии.
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Самый большой регион в мире
Республика Саха на Дальнем Востоке превосходит по своей территории Аргентину. Однако, как не парадоксально, это один из самых низких по плотности населения субъектов РФ. Кроме того, Саха живет сразу в трех часовых поясах. Разница с Москвой: +6, +7 и +8 часов.
Самый крупный заповедник в Евразии
Большой Арктический заповедник занимает 41 692 22 га. Он омывается двумя морями и состоит из семи крупных участков.
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Самые большие озера в Европе
Ладожское озеро (17,8 тыс. кв.км), на территории Карелии и Лениннградской области — самое крупное пресноводное озеро Европы и второе в России (после Байкала). Онежское озеро (9,7 тыс. кв.км) находится на территории Карелии, Волгодской и Ленинградской областей и занимает второе место среди пресноводных водоемов Европы, после Ладожского озера.
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Самая большая по площади бассейна и длине река в Европе
Волга вытянулась в длину на 3 530 км, площадь ее бассейна — 1 360 тыс. кв.км. Также это одна из крупнейших рек мира.
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Самый высокий действующий вулкан Евразии
Ключевская cопка на Камчатке достигает в высоту 4 850 м. Вулкан, уже отметивший свой 9 000-й день рождения, последний раз проявлял свою активность не так давно — в 2017 году.