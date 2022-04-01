Обзор рынка и новостей недвижимости: 25 марта — 1 апреля 2022
- 1️⃣ Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по программам с господдержкой на текущих условиях
- 2️⃣ Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте выросло почти на 50%
- 3️⃣ На Домклик можно забронировать квартиру в новостройке со скидкой на ипотеку до 0,5%
- 4️⃣ Использование маткапитала поможет увеличить сумму ипотеки без подтверждения дохода
- 5️⃣ В России наблюдается снижение цен на стройматериалы
1️⃣ Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по программам с господдержкой на текущих условиях
Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой «Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека» на текущих условиях.
Клиенты могут получить ипотечный кредит, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля 2022 года.
2️⃣ Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте выросло почти на 50%
Согласно информации аналитиков Домклик от Сбера, количество сделок с электронной регистрацией в марте 2022 года составило более 118 тыс. штук, что на 49,3% выше уровня марта прошлого года.
В январе 2022 года Домклик зафиксировал почти 54 тыс. сделок с электронной регистрацией, а в феврале — 81,5 тыс.
3️⃣ На Домклик можно забронировать квартиру в новостройке со скидкой на ипотеку до 0,5%
На Домклик можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера.
Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, их можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.
4️⃣ Использование маткапитала поможет увеличить сумму ипотеки без подтверждения дохода
С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Опция не распространяется на государственные программы.
5️⃣ В России наблюдается снижение цен на стройматериалы
Стоимость строительных материалов в России начала снижаться, сообщает РИА Новости.Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что вслед за металлом снижение отмечается и по другим позициям. Это подтверждается данными в ГИС ФЦС, где снижение фиксируется практически ежедневно. Министр уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.