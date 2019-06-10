Обновление ДомКлик для клиентов и партнеров: проведение сделки теперь ещё удобнее
Мы доработали новый функционал в личном кабинете ДомКлик для клиентов и партнеров в части добавления риелтора в сделку.
Что нового для клиентов
Теперь клиент самостоятельно в личном кабинете может пригласить своего риелтора в сделку. После этого риелтор может загрузить документы и согласовать выбранную недвижимость с банком онлайн.
Как это сделать?
1. Зайдите в личный кабинет
2. Нажмите кнопку «Добавить представителя»
3. Риелтор получит смс с приглашением в сделку
4. После согласия присоединиться к сделке данные риелтора будут отображаться в личном кабинете
Что нового для партнеров
Теперь партнер самостоятельно может присоединиться к сделке, которую нашел через поисковую строку. После этого он сможет созваниваться с менеджером банка по вопросам согласования выбранной недвижимости.
Как это сделать?
1. Найдите клиента через поисковую строку
2. Зайдите в сделку
3. Нажмите кнопку «Отправить запрос» для присоединения к сделке
4. Клиент получит смс с уведомлением о том, что партнер хочет присоединиться к сделке
5. Клиент подтверждает согласие по смс, а сделка будет доступна партнеру в списке клиентов
Ранее добавление участника в личный кабинет было возможно только через менеджера банка.