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Обновление ДомКлик для клиентов и партнеров: проведение сделки теперь ещё удобнее

Дата публикации: 10 июн 2019
Обновление ДомКлик для клиентов и партнеров: проведение сделки теперь ещё удобнее

Мы доработали новый функционал в личном кабинете ДомКлик для клиентов и партнеров в части добавления риелтора в сделку.

Что нового для клиентов

Теперь клиент самостоятельно в личном кабинете может пригласить своего риелтора в сделку. После этого риелтор может загрузить документы и согласовать выбранную недвижимость с банком онлайн.

Как это сделать?

1. Зайдите в личный кабинет

2. Нажмите кнопку «Добавить представителя»

3. Риелтор получит смс с приглашением в сделку

4. После согласия присоединиться к сделке данные риелтора будут отображаться в личном кабинете

Что нового для партнеров

Теперь партнер самостоятельно может присоединиться к сделке, которую нашел через поисковую строку. После этого он сможет созваниваться с менеджером банка по вопросам согласования выбранной недвижимости.

Как это сделать?

1. Найдите клиента через поисковую строку

2. Зайдите в сделку

3. Нажмите кнопку «Отправить запрос» для присоединения к сделке

4. Клиент получит смс с уведомлением о том, что партнер хочет присоединиться к сделке

5. Клиент подтверждает согласие по смс, а сделка будет доступна партнеру в списке клиентов

Ранее добавление участника в личный кабинет было возможно только через менеджера банка.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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