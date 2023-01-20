Новые выплаты, льготы и пособия от государства — главное за неделю
- Более 40 выплат и пособий проиндексируют в России с 1 февраля
- Законопроект о расширении льгот по НДФЛ для обманутых дольщиков принят Госдумой в первом чтении
- Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей
- Число долгостроев в России сократилось вдвое
- Единый платежный документ за ЖКУ может появиться в России
1. Более 40 выплат и пособий проиндексируют в России с 1 февраля
Свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют в России 1 февраля.
Коэффициент индексации рассчитывают исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В декабре 2022 года он составил 111,94% по отношению к декабрю 2021 года, поэтому выплаты вырастут на 11,9%, сообщили в министерстве труда и социальной защиты страны.
Изменятся суммы целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.
Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году
2. Законопроект о расширении льгот по НДФЛ для обманутых дольщиков принят Госдумой в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с недвижимости, компенсированной в соответствии с региональными законами при банкротстве застройщика.
Сейчас достройка проблемных объектов может происходить в соответствии с федеральными и региональными законами по защите прав дольщиков. В случае банкротства застройщика не подлежат обложению НДФЛ только доходы, полученные гражданами за счет имущества федерального Фонда развития территорий.
Принятый законопроект предусматривает, что компенсации, которые дольщики получают от региональных властей, тоже не будут облагаться налогом. Законопроекту предстоит пройти второй и третье чтения.
3. Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей
Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году. По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели более 249 тыс. человек, а общая сумма льготных жилищных кредитов составила 1 трлн рублей.
Абсолютный лидер — программа «Господдержка». Также востребованными были «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».
Читайте также: Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
4. Число долгостроев в России сократилось вдвое
В регионы-лидеры по сокращению проблемных объектов вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Новосибирская область и Башкортостан.
По данным Единого реестра проблемных объектов, в стране на 1 января 2023 года насчитывалось 1,2 тыс. долгостроев. Это в два раза меньше, чем в прошлом году.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, права дольщиков этих объектов уже защищены: жители получат ключи от квартиры или положенные компенсации.
5. Единый платежный документ за ЖКУ может появиться в России
Единые электронные платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета могут появиться в России. Такую идею обсуждают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.
Речь идет о переходе к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ. Сейчас единая форма отсутствует, и часто в квитанциях содержится пункт платы за общедомовые нужды без разбивки на услуги. Из-за этого жители не понимают, за что конкретно платят.
Предполагается, что изменение повысит доступность информации о начислениях и платежах для жителей и снизит расходы на оплату услуг печати и доставки бумажных квитанций.