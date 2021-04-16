Новости недели: 9 — 16 апреля 2021
- 1️⃣ СберБанк снизил ставки по льготной ипотеке
- 2️⃣ Скидка 0,3% по ипотеке доступна на загородную недвижимость
- 3️⃣ Эксперты предложили ипотеку под5% на первое жилье для граждан до 40 лет
- 4️⃣ Военным упростят порядок получения документов для получения жилья
- 5️⃣ Минстрой хочет запустить льготную ипотеку на частные дома до конца года
1️⃣ СберБанк снизил ставки по льготной ипотеке
СберБанк снижает ставки по программе ипотеки «Господдержка 2020» на 0,35 п.п. При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75% годовых.
В рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе «Господдержка 2020» составит от 6,05% годовых.
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2️⃣ Скидка 0,3% по ипотеке доступна на загородную недвижимость
Скидка 0,3% на ставку по ипотеке СберБанка распространяется на всю загородную недвижимость при покупке на DomClick.ru. Приобрести загородный дом и земельный участок в ипотеку СберБанка можно по ставке от 8% годовых.
Ранее скидка была доступна только на квартиры и жилые дома на вторичном рынке, которые зарегистрированы в Росреестре как жилая недвижимость. Скидка 0,3% для земельных участков доступна на сайте DomClick.ru и появится в ближайшем обновлении мобильного приложения ДомКлик.
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3️⃣ Эксперты предложили ипотеку под5% на первое жилье для граждан до 40 лет
Ипотеку на первое жилье под 5% годовых предлагается предоставлять гражданам до 40 лет. Также эта ставка актуальна для программы семейной ипотеки, которую предлагается распространить на все семьи с первенцем, пишет ТАСС.
Соответствующие инициативы следуют из презентации проекта «Агрессивное развитие инфраструктуры». Концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и обсуждается в Правительстве РФ с экспертами.
Выбрать ипотечную программу
4️⃣ Военным упростят порядок получения документов для получения жилья
Минобороны России переходит на единую систему управления и распоряжения жилищным фондом. Это позволит упросить процедуру получения жилья для военнослужащих, пишет Российская газета.
По мнению Минобороны России, новая система в первую очередь позволит упростить документооборот. Кроме того, она позволит улучшить качество предоставления услуг, а также повысит социальную защищенность военнослужащих.
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5️⃣ Минстрой хочет запустить льготную ипотеку на частные дома до конца года
Законопроект о развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС), предусматривающий запуск льготной ипотеки на частные дома, будет принят до конца 2021 года, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. Об этом передает Интерфакс.
«Мы подготовили законопроект, сейчас мы его в узком кругу обсуждаем, после чего представим. Мы его примем до конца года и после того, как банкам будет понятно, как сформировать предмет залога под ИЖС, мы распространим все льготные программы на ИЖС, в том числе и ипотечные», — сказал замглавы Минстроя.
Найти землю и дом, а также подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.