Новости недели: 25 июня — 2 июля 2021
- 1️⃣ Сбер сохранил сниженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля
- 2️⃣ В России могут появиться умные цифровые поселки
- 3️⃣ Семьи с одним ребенком могут получить льготную ипотеку Сбера по ставке от 0,1%
- 4️⃣ Тарифы на услуги ЖКХ в России увеличились с 1 июля
- 5️⃣ Путин подписал закон, разрешающий фермерам строить дома на сельхозземлях
1️⃣ Сбер сохранил сниженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля
Программа «Господдержка 2020»продлена до 1 июля 2022 года. Со 2 июля 2020 года государственная ставка на основании постановления Правительства составляет 7% годовых.
В Сбере сохраняются сниженные ставки по программе «Господдержка 2020»:
- от 0,1% годовых по программе субсидирования с застройщиками
- от 6,25% годовых при электронной регистрации сделки
- от 6,05% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья
Максимальная сумма ипотеки будет единой для всех регионов — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменяется — от 15% стоимости жилья.
Рассчитать льготную ипотеку
2️⃣ В России могут появиться умные цифровые поселки
Минстрой РФ приступит к разработке типовых решений для строительства загородных домов, что приведет в перспективе к появлению в стране умных поселков. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме.
«Среди целей и задач — умный загородный дом. То есть мы уже будем разрабатывать типовое технологическое решение для внедрения, чтобы это перерастало в дальнейшем в умные цифровые поселки», — отметил замглавы Минстроя.
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3️⃣ Семьи с одним ребенком могут получить льготную ипотеку Сбера по ставке от 0,1%
Теперь оформить льготную ипотеку в Сбере могут семьи с детьми при рождении первого ребенка. Это сделает доступными льготные условия по ипотеке большему количеству российских семей.
Оформить ипотеку для семей с детьми можно по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, от 5% с электронной регистрацией сделки. Стандартная ставка — 5,3%.
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
4️⃣ Тарифы на услуги ЖКХ в России увеличились с 1 июля
Средний размер индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2021 года не превысит 3,3%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей, добавили в ФАС.
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
5️⃣ Путин подписал закон, разрешающий фермерам строить дома на сельхозземлях
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий фермерам строить жилые дома для своих семей на используемых ими сельхозземлях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет возможность строительства, реконструкции и эксплуатации одного жилого дома на сельхозземлях, которые используют фермерские хозяйства. Количество этажей в фермерском доме должно быть не более трех, общая площадь — не более 500 кв. м, а площадь застройки под ним — не превышать 0,25% от площади земельного участка.