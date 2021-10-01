Новости недели: 24 сентября — 1 октября 2021
1️⃣ Сбер снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1%
Сбер снизил ставку до 0,1% для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября, на весь срок кредита. Таким образом, ставка для заемщиков уменьшится на 0,9 п. п. — с 1% до 0,1%. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос — от 15%.
Подробнее о Дальневосточной ипотеке
2️⃣ Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
Размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых снижен с 30 до 20%. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые.
Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.
Как стать самозанятым и взять ипотеку
3️⃣ Назван средний платёж по ипотеке в России
Сбер посчитал средний платеж россиян по ипотеке, он составляет 23 тысячи 200 рублей в месяц. Ипотечный платеж за квартиры в новостройках чуть выше — 25 тысяч 700 рублей, а за жилье на вторичном рынке — 21 тысяча рублей.
При этом средний размер ипотечного кредита в России — 2,86 млн рублей. Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, а гасят ее за 4 года.
Рассчитать ипотеку
4️⃣ Льготная ипотека продолжает дешеветь
Ставки по льготным ипотечным программам продолжают снижаться,сообщают в Дом.РФ.За последние несколько дней средневзвешенная ставка по программе льготной ипотеки топ-15 российских банков снизилась на 0,06%, до 5,99% годовых.
Оформить льготную ипотеку в Сбере по программе «Господдержка 2020» можно по ставке от 0,1% в первый год кредита.
Смотреть все ипотечные программы
5️⃣ Банки резко увеличили выдачу ипотеки молодым заемщикам
Российские банки в августе этого года выдали молодым заёмщикам в возрасте от 18 до 20 лет ипотечных кредитов на сумму 71 млн рублей, сообщает ТАСС. Это на 85% выше показателя, зафиксированного в июле.
Напомним, сейчас оформить ипотеку в Сбере можно с 18 лет. Молодым людям доступны две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку на ипотеку можно онлайн.