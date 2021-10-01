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Новости недели: 24 сентября — 1 октября 2021

Дата публикации: 01 окт 2021
Новости недели: 24 сентября — 1 октября 2021
Содержание

1️⃣ Сбер снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1%

Сбер снизил ставку до 0,1% для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября, на весь срок кредита. Таким образом, ставка для заемщиков уменьшится на 0,9 п. п. — с 1% до 0,1%. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос — от 15%.

Подробнее о Дальневосточной ипотеке

2️⃣ Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых снижен с 30 до 20%. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые.

Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.

Как стать самозанятым и взять ипотеку

3️⃣ Назван средний платёж по ипотеке в России

Сбер посчитал средний платеж россиян по ипотеке, он составляет 23 тысячи 200 рублей в месяц. Ипотечный платеж за квартиры в новостройках чуть выше — 25 тысяч 700 рублей, а за жилье на вторичном рынке — 21 тысяча рублей. 

При этом средний размер ипотечного кредита в России — 2,86 млн рублей. Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, а гасят ее за 4 года.

Рассчитать ипотеку

4️⃣ Льготная ипотека продолжает дешеветь

Ставки по льготным ипотечным программам продолжают снижаться,сообщают в Дом.РФ.За последние несколько дней средневзвешенная ставка по программе льготной ипотеки топ-15 российских банков снизилась на 0,06%, до 5,99% годовых.

Оформить льготную ипотеку в Сбере по программе «Господдержка 2020» можно по ставке от 0,1% в первый год кредита. 

Смотреть все ипотечные программы

5️⃣ Банки резко увеличили выдачу ипотеки молодым заемщикам

Российские банки в августе этого года выдали молодым заёмщикам в возрасте от 18 до 20 лет ипотечных кредитов на сумму 71 млн рублей, сообщает ТАСС. Это на 85% выше показателя, зафиксированного в июле.

Напомним, сейчас оформить ипотеку в Сбере можно с 18 лет. Молодым людям доступны две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку на ипотеку можно онлайн.

Рассчитать ипотеку и подать заявку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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