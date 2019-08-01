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На ДомКлик запустили отзывы жильцов о домах по всей России
Дата публикации: 01 авг 2019
Теперь каждый пользователь ДомКлик может пройти короткий опрос и оставить отзыв о своем доме. Это поможет миллионам других покупателей недвижимости определиться с выбором дома и района для жизни. Также ваш отзыв позволит составить общий рейтинг дома и повлиять на работу управляющей компании.
Многоквартирный дом оценивается по ряду параметров: чистота в подъезде, доступность парковочных мест, магазинов, детских садов и школ, безопасность района, благоустройство двора, дружелюбность соседей, цены за услуги ЖКХ.
Опрос займет не больше 2 минут.
Юля Тихонова
Автор статьи
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