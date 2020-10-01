Мы запустили первый в России бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости 360°
Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на DomClick.ru.
Теперь пользователи сайта и мобильного приложения ДомКлик смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объем помещения.
«Чтобы покупателям недвижимости было проще определиться с выбором недвижимости для покупки, и ожидания пользователей чаще совпадали с реальностью, мы запустили сервис "Панорамы 360°". Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на ДомКлик, тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства» — прокомментировал запуск Павел Зыков, CIO ДомКлик от Сбербанка.
Как добавить панораму в объявление
Создание панорамной фотографии для объявления занимает не больше минуты.
- В мобильном приложении ДомКлик зайдите в личный кабинет
- Добавьте новое объявление или зайдите в уже существующее
- Нажмите «Добавить панораму» — вы увидите краткую инструкцию по съемке панорамы
Важно! Во время съемки панорамы оставайтесь на одном месте и держите телефон на одном уровне. Поворачивайтесь вокруг себя и лишь слегка наклоняйте корпус телефона вверх и вниз, чтобы навести на оранжевый круг.
В одно объявление можно добавить от 1 до 20 панорам.
Как найти объявления с панорамами
В фильтре поиска на DomClick.ru укажите «Только с панорамой 360°».
Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера.
Пока добавлять в объявления панорамы могут пользователи мобильных устройств с операционной системой iOS. В ближайшее время функционал появится и в мобильном приложении для Android.