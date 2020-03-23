МФЦ и Росреестр приостанавливают прием граждан из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавируса многофункциональные центры (МФЦ) и отделения Росреестра во многих регионах России приостанавливают личный прием граждан и рекомендуют использовать онлайн-сервисы.
Росреестром в целях предупреждения коронавируса временно приостановлен личный прием граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.
Посещение МФЦ будет возможно только по предварительной записи — сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Такая мера принята для сокращения количества посетителей в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19.
Росреестр рекомендует клиентам использовать дистанционные способы подачи документов на услуги по оформлению прав на собственность в режиме онлайн, что позволит сократить время пребывания в местах массового скопления людей.
Отправить документы на государственную регистрацию права собственности дистанционно без посещения Росреестра и МФЦ позволяет сервис «Электронная регистрация». Зарегистрированные документы все участники сделки получат на электронную почту.
Чтобы не контактировать с наличными и не приходить повторно в банк для расчетов по сделке, рекомендуется использовать «Сервис безопасных расчетов». Деньги будут перечислены продавцу или застройщику сразу же после регистрации сделки в Росреестре.
Сервисы доступны как для ипотечных сделок, так и для сделок без ипотеки.