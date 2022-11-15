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Кредитные каникулы в России могут стать постоянным механизмом поддержки населения — глава Центробанка

Дата публикации: 15 нояб 2022
Кредитные каникулы в России могут стать постоянным механизмом поддержки населения — глава Центробанка
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Кредитные каникулы могут стать постоянным, а не только антикризисным механизмом поддержки населения. Такой законопроект уже подготовлен, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно применяем механизм кредитных каникул. В таких кризисных ситуациях есть кредитные каникулы по закону, но кроме того, мы через регуляторные стимулы мотивируем банки предоставлять такие кредитные каникулы даже тогда, когда в законе не предусмотрены эти случаи. Мы видим, что банки этим пользуются и, конечно, на наш взгляд кредитные каникулы могут быть не только инструментом антикризисного реагирования, но в принципе постоянным механизмом», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, если человек попал в сложную ситуацию, его доход упал более чем на 30%, ему нужно дать определенный срок, в течение которого он может не платить по кредитам. По мнению главы ЦБ, этот срок может составлять около 6 месяцев.

«Сейчас законопроект на эту тему подготовлен. Анализ показывает, что обычно за такой период люди либо находят новую работу, выправляют ситуацию и могут вернуться к графику платежей. Мы считаем, что это можно распространить не только на ипотеку, но и когда граждане берут потребительские кредиты», — подчеркнула она.

Ранее риелторы предложили распространить право на ипотечные каникулы на все семьи с детьми, а не только те, чьи доходы упали на 30%. С такой инициативой они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Центробанку.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами сегодня

Сейчас воспользоваться ипотечными каникулами можно, если официальный доход снизился более чем на 30% — в связи с потерей работы, декретом, получением инвалидности I и II группы. Также действует право на получение кредитных каникул для военнослужащих

Кредитные каникулы не освобождают от обязательств по ипотеке и не понижают действующую ставку. Это отсрочка платежа на конкретный срок для граждан, которые в течение определенного времени не смогут выполнять свои кредитные обязательства. Срок кредита увеличивается на срок каникул. При этом клиенты могут продолжать вносить посильную для себя в текущей ситуации сумму даже внутри льготного периода. Эти платежи пойдут в счет досрочного погашения основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности. 

Воспользоваться кредитными каникулами в Сбере

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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