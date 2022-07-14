Количество «умных» городов в России выросло до 237
За пять лет — от утверждения паспорта проекта в 2018 году до сегодняшнего дня — количество российских городов, которые соответствуют стандартам «умного» города, выросло до 237. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как достичь стандарта и что он означает?
Что такое проект «Умный город»
Концепция удобного для жителей, бизнеса и государства цифрового пространства предполагает трансформацию городского хозяйства и системы его управления. Это должна быть единая платформа, которая объединит усилия разных ведомств и разные сферы городской жизни. Курирует проект Минстрой РФ.
К 2024 году задача — увеличить долю жителей, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов — до 30%. А всего проект рассчитан до 2030 года.
Что дает городу новый стандарт
Суть проекта в том, чтобы свести разные базы данных (ЖХК, транспорт, строительство, образование, медицины — всего в концепции в версии 2022 года заявлено 18 блоков) в единую биг-дату, чтобы управление городом и взаимодействие всех его составляющих было максимально легким и эффективным. Это движение транспорта, заявки жильцов на ремонт, данные об утечках в коммунальных системах и работе энергетических объектов, оформление документов и предоставление услуг, карта объектов инфраструктуры и социальных учреждений.
Фактически город создает свой цифровой аватар, где отображаются все его внутренние процессы. В результате цифровой трансформации снижается аварийность, оперативно поступает информация и быстро принимаются решения, город становится удобным для жителей, бизнеса, туристов, государства.
Какие города могут стать «умными»
Проект предполагает участие всех городов. Наиболее эффективным он показал себя в крупных городах, где свыше миллиона жителей, и малых городах с населением до 100 тысяч. В 2019 году в число 19 «пилотов» вошли, например, Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие. К июлю 2022 года таких городов, которые подписали соглашение об участии в проекте, уже 237. По мнению авторов идеи, пандемия ускорила внедрение цифровых технологий, и реализация идет быстрее, чем предполагалось.
Кто уже стал «умным»
В стандарте около 40 критериев оценки «городского интеллекта». Среди них так называемый IQ городов. В рейтинге Минстроя РФ за 2020 год, который был опубликован в октябре 2021 года, по уровню цифровизации среди мегаполисов лидирует Москва с индексом 103,25 из 120 возможных, далее идут Воронеж (68,38), Казань (60,93). Среди городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек в тройку «умных» попали Белгород (75,75), подмосковные Химки (74,60) и Тюмень (67,01). Три самых «умных» города с населением от 100 до 250 тысяч человек расположены в Подмосковье. Это Щелково (73,25), Домодедово (72,74) и Реутов (68,92).