Клиенты ДомКлик могут получить одобрение недвижимости за 3 минуты
Экспресс-одобрение недвижимости позволяет застройщикам по всей России ускорить оформление ипотечных сделок для своих клиентов и сэкономить в среднем 130 часов за одну сделку.
Стандартный процесс одобрения недвижимости банком обычно занимает от 3 до 5 дней. С экспресс-одобрением процесс сокращается до 3 минут, максимум — до 30 минут. Быстро и просто отправить квартиру на экспресс-одобрение в банк может застройщик — по своей инициативе или по просьбе клиента.
Условия для получения экспресс-одобрения
- Только для покупки квартир по договору долевого участия;
- Используются ипотечные программы «Господдержка 2020», «Новостройка» или «Дальневосточная ипотека»;
- В сделке участвуют только совершеннолетие лица.
3 простых шага для отправки квартиры на экспресс-одобрение
✅ Заполнить данные по выбранной квартире и будущим собственникам.
✅ Отправить квартиру на одобрение в банк.
✅ В течение 3 минут получить решение банка и выбрать удобное время сделки.
Предлагайте своим застройщикам воспользоваться услугой экспресс-одобрения недвижимости и ускорьте покупку квартиры вашей мечты!
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