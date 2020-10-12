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Клиенты ДомКлик могут получить одобрение недвижимости за 3 минуты

Дата публикации: 12 окт 2020
Клиенты ДомКлик могут получить одобрение недвижимости за 3 минуты
Содержание

Экспресс-одобрение недвижимости позволяет застройщикам по всей России ускорить оформление ипотечных сделок для своих клиентов и сэкономить в среднем 130 часов за одну сделку.

Стандартный процесс одобрения недвижимости банком обычно занимает от 3 до 5 дней. С экспресс-одобрением процесс сокращается до 3 минут, максимум — до 30 минут. Быстро и просто отправить квартиру на экспресс-одобрение в банк может застройщик — по своей инициативе или по просьбе клиента.

Условия для получения экспресс-одобрения

  • Только для покупки квартир по договору долевого участия;
  • Используются ипотечные программы «Господдержка 2020», «Новостройка» или «Дальневосточная ипотека»;
  • В сделке участвуют только совершеннолетие лица.

3 простых шага для отправки квартиры на экспресс-одобрение 

✅ Заполнить данные по выбранной квартире и будущим собственникам.

✅ Отправить квартиру на одобрение в банк.

✅ В течение 3 минут получить решение банка и выбрать удобное время сделки.

Предлагайте своим застройщикам воспользоваться услугой экспресс-одобрения недвижимости и  ускорьте покупку квартиры вашей мечты! 

Посмотреть список застройщиков, рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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