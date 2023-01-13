Изменения и тренды господдержки, земельные участки по льготным ставкам и другие новости — главное за неделю
- Клиенты Сбера продолжают активно оформлять льготную ипотеку
- Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала
- На Домклик стало проще найти земельные участки, доступные для льготной ипотеки
- Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре
- Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы
1. Клиенты Сбера продолжают активно оформлять льготную ипотеку
В период праздников, за 9 дней января, клиенты Сбера подали свыше 8,5 тыс. заявок на получение обновленной льготной ипотеки.
По программе «Господдержка» банк принял почти 3,8 тыс. заявок на общую сумму 16,3 млрд рублей, по «Семейной ипотеке» — свыше 4,6 тыс. заявок на 20,2 млрд рублей, подсчитали в Домклик. Наиболее востребованы льготные программы среди жителей Московской области, Москвы и Краснодарского края.
Напомним, что с 2023 года государственная ставка по ипотеке с господдержкой увеличена с 7 до 8%, ставка в Сбере — от 7,3%. Что касается семейной ипотеки, то с января программа доступна для семей с двумя и более детьми младше 18 лет.
Узнать, как получить ипотеку с господдержкой в Сбербанке
2. Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала
Более 8,2 млн семей в России использовали средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с начала действия программы. В общей сложности за 16 лет на приобретение или строительство жилья, в том числе на погашение ипотеки направлено свыше 3 трлн руб., сообщили в министерстве труда и социальной защиты страны.
Порядка 5,4 млн семей смогли частично или полностью погасить ипотеку и внести маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Узнать, как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году
3. На Домклик стало проще найти земельные участки, доступные для льготной ипотеки
Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик могут найти объекты, которые подходят под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления теперь помечаются значком — «Ипотека с господдержкой».
Это поможет покупателям ещё на этапе подбора понять, подходит ли участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке. А для продавцов использование такого значка поможет привлечь внимание покупателей и повысить конверсию в звонки.
Узнать, как найти и разместить объявление с отметкой «Ипотека с господдержкой»
4. Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре
Объём ипотечных выдач в Сбере в декабре стал рекордным и превысил максимальные показатели марта 2022 года: клиенты банка оформили жилищные кредиты более чем на 382 млрд рублей. Как поясняют аналитики Домклик, темпы выдачи ускорились из-за ожидаемых изменений условий ипотеки с господдержкой с 2023 года.
Самым популярным стало вторичное жилье, на которое пришлось 218 млрд рублей кредитов. На первичное жилье граждане взяли ипотеку на 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — на более чем 17 млрд.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.
5. Домклик выпустил альманах самых распространённых многоквартирных домов Москвы
Новый проект Домклик — альманах домов — поможет подобрать квартиру на вторичном рынке. Вместе с экспертами Домклик определил основные плюсы и минусы разных серий домов, чтобы помочь разобраться в их отличиях и особенностях.
В альманахе представлены описания самых массовых серий многоквартирных домов в столице — П-3, П-44, П-44Т, П-46, П-46М, II-49 и КОПЭ. В нем даны описания главных параметров, которые ответят на важные вопросы: можно ли сделать перепланировку в такой квартире, будет ли слышно соседей, есть ли грузовой лифт для перевозки мебели и другие.
Узнать больше о домах и сделать лучший для себя выбор поможет и мультимедиа-контент: фотографии, инфографика и видео.