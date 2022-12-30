Ипотека в декабре побьет рекорды, Сбер продолжит выдавать кредиты с господдержкой — главное за неделю
- Правительство России продлило ипотеку с господдержкой и расширило семейную на семьи с двумя детьми
- Домклик запустил альманах домов — помощника при выборе квартир во вторичке
- Клиенты Сбера получат рекордное количество ипотечных кредитов в декабре
- Аналитики Домклик и Суточно.ру составили топ самых популярных направлений для отдыха зимой
- Домклик выяснил, в каких регионах самое быстрое строительство многоквартирных домов
1. Правительство России продлило ипотеку с господдержкой и расширило семейную на семьи с двумя детьми
Правительство России продлило льготную программу ипотеки «Господдержка» ещё на полтора года — до 1 июля 2024 года — с повышением ставки с 7 до 8% со следующего года. Сбер продолжит принимать заявки на льготную программу ипотеки «Господдержка». Минимальная ставка с 2023 года в банке составит от 7,3% годовых — на строительство дома и от 7,7% — на покупку дома или квартиры в новостройке.
Помимо этого, расширены условия «Семейной ипотеки», которую со следующего года смогут получить семьи, где есть два ребенка младше 18 лет, и сроки их рождения не имеют значения. Сейчас она доступна только семьям, где дети родились в 2018 году и позже, или есть ребёнок с инвалидностью.
Сбер поддержал решение правительства. Оформить такую ипотеку в Сбере можно по ставке от 5,3%.
2. Домклик запустил альманах домов — помощника при выборе квартир во вторичке
Домклик запустил новый проект — альманах домов. Он полезен тем, кто планирует купить квартиру на вторичном рынке и хочет разобраться в инженерных особенностях типовой серии дома. Сейчас в альманахе представлены самые массовые типовые серии: П-3,П-44,П-44Т,П-46,П-46М,II-49,КОПЭ. Со временем он будет дополняться.
Альманах поможет узнать об особенностях каждого параметра многоквартирного дома: материалов стен, количестве подъездов, этажности, времени строительства и других критериев, важных для будущего покупателя квартиры.
Для каждой серии создан свой мультимедиа-контент, который содержит инфографику, реальные фотографии, полезные видео и не только.
Узнать больше об альманахе домов от Домклик>>
3. Клиенты Сбера получат рекордное количество ипотечных кредитов в декабре
Сбербанк выдаст рекордное количество ипотеки в декабре — более чем на 370 млрд рублей. Из них на вторичное жильепридётся 216,1 млрд рублей, на первичное — 137,8 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 15 млрд, прогнозируют аналитики Домклик.
Больше всего кредитов оформят жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Как объясняют аналитики, россияне стали активно брать ипотеку на фоне сообщений о повышении ставки по льготной программе «Господдержка» с 2023 года.
4. Аналитики Домклик и Суточно.ру составили топ самых популярных направлений для отдыха зимой
Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в тройку лидеров-городов, где россияне чаще всего бронируют квартиры для посуточной аренды этой зимой, выяснили аналитики Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру.
В топ также вошли Калининград, Минск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Шерегеш.
Дороже всего аренда из перечисленных направлений стоит в Шерегеше — 7600 рублей за сутки, что на 65% больше, чем прошлой зимой. На втором месте по дороговизне — Минск со средней ставкой — 5700 руб., что на 46% больше, чем в прошлом сезоне.
Подробнее о том, как менялись цены и спрос на аренду квартир в зимние месяцы>>
5. Домклик выяснил, в каких регионах самое быстрое строительство многоквартирных домов
Аналитики Домклик подготовили рейтинг крупнейших городов России по средним срокам строительства многоквартирных домов.
Самые быстрые темпы строительства новостроек в Волгограде — 2 года 3 месяца, Челябинске и Екатеринбурге — 2 года 4 месяца. Медленнее строят в Ростове-на-Дону — 4 года 1 месяц, Санкт-Петербурге — 4 года 8 месяца и Краснодаре — около 5 лет.