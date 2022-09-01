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Инновационным компаниям в России предложили выдавать промышленную ипотеку под 3%

Дата публикации: 01 сен 2022
Инновационным компаниям в России предложили выдавать промышленную ипотеку под 3%

Инновационным технологическим компаниям могут начать выдавать промышленную ипотеку под 3% годовых. С такой инициативой выступил Минпромторг России.

Замруководителя министерства Алексей Беспрозванных написал в Минфин и Минэкономразвития, что ведомство уже подготовило механизм кредитования для таких заемщиков. Письмо Беспрозванных есть в распоряжении газеты «Ведомости». Как указано в письме, доступ к льготной ставке 3% получат юрлица и ИП, включенные в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

Для остальных заемщиков планируется обеспечить ставку в 5% годовых.

Что такое промышленная ипотека

Запустить новую ипотечную программу предложил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Предполагается, что ее смогут взять предприятия, которые рассматривают покупку готовых площадей под собственное производство. Кроме того, средства можно будет потратить на модернизацию и капитальный ремонт производственных объектов.

Максимальный размер кредита составит 2 млрд рублей, а максимальный срок — 10 лет.

По поручению главы правительства Михаила Мишустина созданием программы промышленной ипотеки занимались Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

Промышленную ипотеку планируют запустить осенью 2022 года.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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