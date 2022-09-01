Инновационным компаниям в России предложили выдавать промышленную ипотеку под 3%
Инновационным технологическим компаниям могут начать выдавать промышленную ипотеку под 3% годовых. С такой инициативой выступил Минпромторг России.
Замруководителя министерства Алексей Беспрозванных написал в Минфин и Минэкономразвития, что ведомство уже подготовило механизм кредитования для таких заемщиков. Письмо Беспрозванных есть в распоряжении газеты «Ведомости». Как указано в письме, доступ к льготной ставке 3% получат юрлица и ИП, включенные в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.
Для остальных заемщиков планируется обеспечить ставку в 5% годовых.
Что такое промышленная ипотека
Запустить новую ипотечную программу предложил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Предполагается, что ее смогут взять предприятия, которые рассматривают покупку готовых площадей под собственное производство. Кроме того, средства можно будет потратить на модернизацию и капитальный ремонт производственных объектов.
Максимальный размер кредита составит 2 млрд рублей, а максимальный срок — 10 лет.
По поручению главы правительства Михаила Мишустина созданием программы промышленной ипотеки занимались Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.
Промышленную ипотеку планируют запустить осенью 2022 года.