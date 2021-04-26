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Горячую воду в Москве начнут отключать в мае: график отключения можно узнать онлайн
Дата публикации: 26 апр 2021
Профилактические работы и связанные с ними отключения горячего водоснабжения в Москве начнутся с 11 мая 2021 года.
Как отмечают в Московской объединённой энергетической компании, графики отключения воды могут быть скорректированы из-за погодных условий.
Актуальный график подачи горячей воды можно узнать онлайн на сайте Правительства Москвы.
Узнать график отключения воды в своем доме
Юля Тихонова
Автор статьи
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