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Главное за неделю: снижение ключевой ставки, Сбер снизит первый взнос на «вторичку»

Дата публикации: 16 сен 2022
Главное за неделю: снижение ключевой ставки, Сбер снизит первый взнос на «вторичку»
Содержание

1. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% 

Центральный Банк России опустил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 7,5% годовых.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, пояснили в пресс-службе Центробанка.

2. Сбер в 1,5 раза снижает первоначальный взнос на «вторичку»

С 19 сентября минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования Приобретение вторичного жильяв Сбере опустится с 15% до 10%.

Ставка по программе составляет от 9,9 % годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

Теперь ещё больше людей смогут быстрее решить жилищный вопрос. Причем изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера.

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3. Открыт прием заявок на Сельскую ипотеку

Сбер с 15 сентября 2022 года запустил прием заявок по программе Сельская ипотека для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.

Ставка составит 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3% — для строительства жилого дома. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.

Подробнее о программе и условиях

4. Рынок ипотеки в России растет четыре месяца подряд

Аналитики Домклик проанализировали рынок ипотеки по итогам августа. В последний месяц лета Сбер выдал 73 579 ипотечных кредитов на сумму 231,23 млрд руб., при этом по ряду программ наблюдается возвращение к январским-февральским позициям.

Всего за восемь месяцев 2022 года количество заявок на получение ипотеки достигло 1 890 109 штук.Это значит, чтопотенциальные покупатели жилья вновь активизировались после весенней паузы. В этом помогают в том числе и различные льготные программы, отмечают эксперты.

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5. В России могут запустить «зеленую» ипотеку

В России может появиться «зеленая ипотека» — программа субсидирования покупки жилья в домах, которые построены из экологичных материалов и отличаются энергоэффективностью, возможностями для осознанного потребления и не только.

Программу могут опробовать на Дальнем Востоке в рамках уже существующей «Дальневосточной ипотеки». Кстати, программапобила свой рекорд в 2022 году в Сбере.

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбере

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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