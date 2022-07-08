Главное за неделю: Сбер запустил комбо-ипотеку, на Домклик доступна посуточная аренда жилья
- Сбер запустил комбо-ипотеку на покупку квартиры, машиноместа и кладовой
- Замглавы Минстроя сообщил о планах по расширению семейной ипотеки
- Домклик запустил посуточную аренду жилья
- ЦБ РФ: банки получают довольно много заявок на ипотеку
- Домклик выяснил, в каких регионах России чаще всего покупают жилье без ипотеки
- В Госдуме хотят запретить прописку больше одного лица на 6 «квадратах»
- Россияне назвали необходимую сумму для «ремонта мечты»
1. Сбер запустил комбо-ипотеку на покупку квартиры, машиноместа и кладовой
Сбер запустил уникальное предложение: единый кредит на квартиру в новостройке, машиноместо и кладовую. Такую комбо-ипотеку можно оформить с единой ставкой на весь срок кредитования.
Комбинации могут самые разные: можно взять в ипотеку квартиру и гараж, или квартиру и кладовку, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира.
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2. Замглавы Минстроя сообщил о планах по расширению семейной ипотеки
По мнению замглавы Минстроя Никиты Стасишина, расширение программы семейной ипотеки может стать одной из антикризисных мер, которая поможет стимулировать спрос на жилье в РФ, пишет ТАСС.
«Все-таки, может быть, мы откорректируем семейную ипотеку, потому что там ребенок должен родиться до 1 января 2023 года. Точно надо продлевать. Может быть, и корректировать, что первый ребенок должен был родиться до 1 января 2018. Может быть, и эту отсечку надо снимать», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
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3. Домклик запустил посуточную аренду жилья
Домклик от Сбера и сервис Суточно.ру объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск дома, квартиры, комнаты, отеля, мини-гостиницы или хостела доступен на специальной странице Домклик.
Пользователи Домклик теперь могут забронировать жилье по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями.
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4. ЦБ РФ: банки получают довольно много заявок на ипотеку
Российские банки получают довольно много заявок на выдачу ипотеки, сообщила руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Наталья Морина.По ее словам, снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок по ипотечным кредитам создало условия для поддержки спроса на рынке недвижимости, а сокращение заявок на ипотеку в марте было временным явлением, сообщает РИА Новости.
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5. Домклик выяснил, в каких регионах России чаще всего покупают жилье без ипотеки
По данным аналитиков Домклик, в июне 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 37,9% от общего числа сделок в СберБанке), Московская область (доля неипотечных сделок — 34%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок — 25,7%), Екатеринбург (доля неипотечных сделок — 20,3%) и Уфа (доля неипотечных сделок — 14,9%). Наибольший прирост зафиксирован в Екатеринбурге: по сравнению с маем доля неипотечных сделок выросла в шесть с лишним раз.
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6. В Госдуме хотят запретить прописку больше одного лица на 6 «квадратах»
В Госдуме планируют окончательно устранить в России проблему так называемых «резиновых квартир», в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособия, пишут Известия. Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 кв. м, если это не родственники.«В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции», — пояснил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
7. Россияне назвали необходимую сумму для «ремонта мечты»
В совместном исследовании FinTech-платформы «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что почти половина россиян (43%) считают, что «ремонт мечты» можно сделать меньше чем за 1 млн руб., пишет РБК. Опрос был проведен среди 2 тыс. человек по всей стране.27% респондентов на «ремонт мечты» необходимо от 1 млн до 3 млн руб. 13% участников исследования назвали сумму от 3 млн до 5 млн руб., а 8% — 5–10 млн руб. Более 10 млн руб. на ремонт мечты необходимо 9% опрошенных.