Главное за неделю: Сбер уменьшил первый взнос по ипотеке на ИЖС, Путин поручил утвердить планы развития по жилью
- Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%
- В России запускают новую программу расселения из аварийного жилья
- Аналитики Домклик выяснили, сколько стоит аренда квартир в Москве и Санкт-Петербурге
- Спрос на ипотеку продолжает повышаться
- Президент РФ поручил утвердить планы развития по жилью и ЖКХ до 15 ноября
1. Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без подтверждения дохода по двум документам с 30% до 20% от стоимости жилья.
Взять ипотеку на новых условиях можно в рамках программ Семейная ипотека — по ставке от 5,3%, Господдержка — по ставке от 6,3%, Дальневосточная ипотека — по ставке от 1,3%.
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2. В России запускают новую программу расселения из аварийного жилья
Правительство запускает новую программу расселения из аварийного жилья. В этом году на нее предусмотрено 22,5 млрд рублей, заявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Всего в 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей.
3. Аналитики Домклик выяснили, сколько стоит аренда квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Эксперты аналитического центра Домклик рассчитали среднюю стоимость аренды квартир в двух крупнейших городах России.
В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в подавляющем большинстве районов находится в интервале 35-40 тысяч рублей. Если сравнивать стоимость аренды стандартной квартиры — около 40 квадратных метров, то в Санкт-Петербурге снять квартиру получится в среднем в 1,5 раза дешевле.
Снять квартиру
4. Спрос на ипотеку продолжает повышаться
Ипотека в июле обновила рекорд — порядка 81,7% сделок с новостройками Москвы и области в этом месяце прошло именно с привлечением жилищного кредита. В первые недели августа доля ипотечных сделок с новостройками была еще выше — порядка 85%.
Уже первая половина августа по количеству заявок на ипотеку Сберав сегменте вторичного жилья перегнала весь «кризисный апрель» на 78%. В сегменте новостроек количество заявок достигло апрельского уровня, и по прогнозам аналитиков прирост заявок за весь август составит +55%.
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5. Президент РФ поручил утвердить планы развития по жилью и ЖКХ до 15 ноября
Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Работа над стратегией развития должна быть завершена до 15 ноября, сообщается на официальном сайте Кремля.