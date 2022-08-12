Главное за неделю: Сбер снизил первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода, Домклик упростил оформление межрегиональных сделок без ипотеки
- Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
- Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки
- На Домклик появилось рекордное число объявлений по загородной недвижимости
- Поиск загородных домов и участков на Домклик стал еще удобнее
- IT-специалисты получат новые льготы по ипотеке
- Ввод нового жилья в России увеличился на 32%
- Минстрой не видит предпосылок для подорожания жилья в России
- Съемные квартиры в России подорожают для аренды
1. Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
С 11 августа первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — «Ипотека на вторичную недвижимость» и «Ипотека на квартиру в новостройке».
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2. Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки
Теперь покупателю и продавцу необязательно приезжать в одно отделение Сбера. При оформлении сделки на сайте Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка».
После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.
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3. На Домклик появилось рекордное число объявлений по загородной недвижимости
По данным аналитиков Домклик, объем предложения в сегменте загородной недвижимости на сервисе за первую неделю августа увеличился до 623 380 лотов — это на 50% больше, чем в августе прошлого года и является рекордным показателем. При этом по сравнению с июлем 2022 года прирост количества объявлений составил более 4%.
Аналитики Домклик также отмечают стабильный спрос ипотеки на загородные дома: за 7 месяцев 2022 года, Сбер выдал более 18 тыс. ипотечных кредитов на загородные дома и участки на сумму 33 млрд рублей.
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4. Поиск загородных домов и участков на Домклик стал еще удобнее
Домклик улучшил возможности поиска загородной недвижимости — теперь пользователям доступны карточки коттеджных посёлков. Клиент увидит характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов.
Перейти в карточку посёлка можно из объявления загородной недвижимости или воспользоваться поиском — нужно просто выбрать «Коттеджный поселок» в списке недвижимости.
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5. IT-специалисты получат новые льготы по ипотеке
Власти задумались о том, чтобы сделать льготную ипотеку для IT-специалистов еще более привлекательной, сообщили в Министерстве цифрового развития.
Сейчас ставка по IT-ипотеке установлена на уровне 5%, в Сбере она стартует от 4,7%. В Минцифры предложили снизить ее еще больше — до 3%. Снизится и минимальный размер зарплаты для получения льгот: с 150 до 120 тысяч рублей для всех городов-миллионников, кроме Москвы, и с 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов. Кроме того, повысится максимальный возраст претендентов на включение в программу — с 44 до 50 лет.
Особые условия по ипотеке для IT-специалистов начали действовать с мая 2022 года. За это время Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей.В Сбере ставка по программе «Ипотека для ИТ» начинается от 4,7%.
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6. Ввод нового жилья в России увеличился на 32%
С января по июль 2022 года в России было введено 57,73 миллиона квадратных метров нового жилья — это на 31,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Прирост есть и по МКД (многоквартирный дом), и по ИЖС, уточнил вице-премьер.
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7. Минстрой не видит предпосылок для подорожания жилья в России
Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что не видит предпосылок для роста цен на жилье в России, пишет РИА Новости.
«В ряде регионов идет снижение стоимости квадратного метра. Самое главное, чтобы не поднималась цена на ресурсы и на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах, потому что объективных причин для роста цен нет. Рыночные механизмы работают таким образом, что чем больше предложений, закрывающих спрос, тем ниже цена. Тенденции к резкому снижению цен тоже нет», — сказал Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24».
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8. Съемные квартиры в России подорожают для аренды
Аренда квартир в крупных городах России может увеличиться на 10–20%. Помимо характерного для начала осени сезонного роста арендной платы, связанной с возвращением в мегаполисы студентов и окончанием периода отпусков, ситуация осложняется тем, что владельцы «вторичек» сейчас больше заинтересованы в продаже квартир, чем в их сдаче.