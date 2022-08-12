Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
46K

Главное за неделю: Сбер снизил первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода, Домклик упростил оформление межрегиональных сделок без ипотеки

Дата публикации: 12 авг 2022
Главное за неделю: Сбер снизил первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода, Домклик упростил оформление межрегиональных сделок без ипотеки
Содержание

1. Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

С 11 августа первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — «Ипотека на вторичную недвижимость» и «Ипотека на квартиру в новостройке».

Рассчитать ипотеку без подтверждения дохода

2. Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки

Теперь покупателю и продавцу необязательно приезжать в одно отделение Сбера. При оформлении сделки на сайте Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка».

После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.

Выбрать недвижимость

3. На Домклик появилось рекордное число объявлений по загородной недвижимости

По данным аналитиков Домклик, объем предложения в сегменте загородной недвижимости на сервисе за первую неделю августа увеличился до 623 380 лотов — это на 50% больше, чем в августе прошлого года и является рекордным показателем. При этом по сравнению с июлем 2022 года прирост количества объявлений составил более 4%.

Аналитики Домклик также отмечают стабильный спрос ипотеки на загородные дома: за 7 месяцев 2022 года, Сбер выдал более 18 тыс. ипотечных кредитов на загородные дома и участки на сумму 33 млрд рублей.

Выбрать загородную недвижимость

4. Поиск загородных домов и участков на Домклик стал еще удобнее

Домклик улучшил возможности поиска загородной недвижимости — теперь пользователям доступны карточки коттеджных посёлков. Клиент увидит характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов.

Перейти в карточку посёлка можно из объявления загородной недвижимости или воспользоваться поиском — нужно просто выбрать «Коттеджный поселок» в списке недвижимости.

Выбрать дом или участок в коттеджном поселке

5. IT-специалисты получат новые льготы по ипотеке

Власти задумались о том, чтобы сделать льготную ипотеку для IT-специалистов еще более привлекательной, сообщили в Министерстве цифрового развития.

Сейчас ставка по IT-ипотеке установлена на уровне 5%, в Сбере она стартует от 4,7%. В Минцифры предложили снизить ее еще больше — до 3%. Снизится и минимальный размер зарплаты для получения льгот: с 150 до 120 тысяч рублей для всех городов-миллионников, кроме Москвы, и с 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов. Кроме того, повысится максимальный возраст претендентов на включение в программу — с 44 до 50 лет.

Особые условия по ипотеке для IT-специалистов начали действовать с мая 2022 года. За это время Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей.В Сбере ставка по программе «Ипотека для ИТ» начинается от 4,7%.

Рассчитать IT-ипотеку

6. Ввод нового жилья в России увеличился на 32%

С января по июль 2022 года в России было введено 57,73 миллиона квадратных метров нового жилья — это на 31,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Прирост есть и по МКД (многоквартирный дом), и по ИЖС, уточнил вице-премьер.

Выбрать недвижимость

7. Минстрой не видит предпосылок для подорожания жилья в России

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что не видит предпосылок для роста цен на жилье в России, пишет РИА Новости.

«В ряде регионов идет снижение стоимости квадратного метра. Самое главное, чтобы не поднималась цена на ресурсы и на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах, потому что объективных причин для роста цен нет. Рыночные механизмы работают таким образом, что чем больше предложений, закрывающих спрос, тем ниже цена. Тенденции к резкому снижению цен тоже нет», — сказал Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Выбрать недвижимость

8. Съемные квартиры в России подорожают для аренды 

Аренда квартир в крупных городах России может увеличиться на 10–20%. Помимо характерного для начала осени сезонного роста арендной платы, связанной с возвращением в мегаполисы студентов и окончанием периода отпусков, ситуация осложняется тем, что владельцы «вторичек» сейчас больше заинтересованы в продаже квартир, чем в их сдаче. 

Снять квартиру

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал