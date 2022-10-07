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Главное за неделю: Сбер открыл прием заявок на кредитные каникулы для военнослужащих, объем выдачи ипотеки Сбера вырос почти в 3 раза

Дата публикации: 07 окт 2022
Главное за неделю: Сбер открыл прием заявок на кредитные каникулы для военнослужащих, объем выдачи ипотеки Сбера вырос почти в 3 раза
Содержание

1. Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военнослужащих

Военнослужащие могут получить кредитные каникулы по ипотечным, потребительским кредитам и кредитным картам. Получить отсрочку можно на весь срок службы и дополнительно на 30 дней после её окончания, а также продлить на время пребывания в медицинских организациях в стационарных условиях. 

Период действия программы — до 31 декабря 2023 года.

Инструкция: как военнослужащим оформить кредитные каникулы

2. Сбер почти втрое увеличил объем выдачи ипотеки

Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов в третьем квартале 2022 года — это в 2,8 раза больше, чем во втором квартале. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза, превысив 653,2 млрд рублей.

Самой востребованной в сентябре стала ипотека на «вторичку» (выдано 62,4 тыс. кредитов или 74% от общего числа). При этом спрос на вторичное жилье по сравнению с августом вырос на 15%, а на новостройки — на 12%.

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3. Центробанк планирует ужесточить требования к ипотеке с околонулевыми ставками

Центральный банк России (ЦБ) допустил ужесточение требований по резервированию ипотечных кредитов с минимальными ставками, субсидируемыми застройщиками. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

О проблеме низких ставок ранее уже говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По мнению регулятора, такая практика способствует раздуванию пузыря на рынке ипотеки и несет высокие риски и для заемщиков, и для банков.

Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка

4. Домклик рассчитал стоимость самых дешевых загородных домов в крупнейших регионах России

Эксперты аналитического центра Домклик выяснили, сколько стоят самые дешевые загородные дома в крупнейших регионах России по данным объявлений, актуальных на начало сентября 2022 года.

Так, в Московской области самые дешевые дома начинаются от 4,6 млн рублей, в Ленинградской области — от 2,7 млн рублей, в Татарстане — от 1,2 млн рублей, в Краснодарском крае — от 1,7 млн рублей.

Отдельно аналитики рассказали, в каких регионах произошло падение стоимости частных домов в весенне-летний сезон. В лидерах — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.

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5. Количество сделок без ипотеки в Сбере выросло на 17% в сентябре

Количество неипотечных сделок в Сбере в сентябре стало на 17% больше, чем в августе. Также выросло количество сделок с ипотекой — на 15%, выяснили аналитики Домклик.

Неипотечные сделки — это сделки, в которых клиенты приобретают жильё за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. Зарегистрировать сделку и провести расчеты безопасно помогают удобные электронные сервисы Домклик и компетентные специалисты Сбербанка.

Лидерами по неипотечным сделкам по-прежнему остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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6. Аренда квартир заметно подорожала в городах-миллионниках  — исследование Домклик и Суточно.ру

Аналитики Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру выяснили, в каких городах России летом 2022 года аренда была наиболее востребована и подорожала заметнее всего. Самый высокий спрос на аренду однокомнатных квартир наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В десятке наиболее популярных городов также Новосибирск, Воронеж, Тюмень, Краснодар, Омск, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Интересно, что больше всего цены на аренду выросли не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Ростове-на-Дону и Казани: из-за экономической турбулентности владельцы однокомнатных квартир в городах-миллионниках стали ориентироваться на стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге. В то время как столичные арендодатели, столкнувшись с оттоком населения и снижением спроса на аренду, вели себя сдержаннее.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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