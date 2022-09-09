Главное за неделю: льготную ипотеку в России хотят продлить, цены на «вторичку» растут
1. Минстрой России призвал продлить программу льготной ипотеки
С таким предложением в рамках Восточного экономического форума выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин. В ведомстве считают, что продление программы позволит поддержать спрос на новостройки, и, соответственно, и весь рынок недвижимости, и выполнить показатели по ежегодному вводу жилья в течение 10 лет.
Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. С тех пор ее неоднократно продлевали и расширяли. Весной 2022 года на фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 20% ставка по ипотеке с господдержкой выросла с 7 до 12% годовых, а летом президент России Владимир Путин поручил правительству изменить условия и снизить ставку до 7%.
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2. Семейная ипотека за год выросла в два раза
Популярность программы Семейная ипотека заметно увеличилась после распространения на семьи с одним ребенком в июле 2021 года, выяснил аналитический центр Домклик. Если во втором полугодии 2021 года объем выдач кредитов по программе вырос до 7-9%, то в марте-апреле 2022 года показатель достиг 33-36%.
Подробнее о Семейной ипотеке
3. Дальневосточную ипотеку в России продлят минимум до 2030 года
Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной Дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года. К этому времени, по его словам, в регионе планируется ввести в строй около 2,5 млн кв. м жилья.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбере
4. Промышленная ипотека стартует в России
Программа предусматривает выдачу льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства. Параметры нового инструмента поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Кредиты будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка буде еще ниже и составит 3% годовых. Максимальная величина кредита — 500 млн руб.
5. Цена вторичной недвижимости продолжает расти: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик выяснил, какие изменения произошли на рынке недвижимости в августе 2022. Восстановление рынка «вторички» продолжается, при этом рост количества сделок начал снижаться, а цены — расти.
Если в июле значение прироста общего количества сделок по всем регионам России составляло 58%, то в августе — 44%. При этом цена вторичной недвижимости выросла: в среднем прирост стоимости за 1 кв. м по всем регионам в августе составил +3,6%.