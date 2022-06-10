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Главное за неделю: ЦБ снизил ключевую ставку, льготную ипотеку можно получить с 18 лет

Дата публикации: 10 июн 2022
Главное за неделю: ЦБ снизил ключевую ставку, льготную ипотеку можно получить с 18 лет
Содержание

1. Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% 

Центробанк на плановом заседании снизил ключевую ставку — на этот раз на 1,5%. Это четвертое подряд снижение ключевой ставки за последние месяцы после ее повышения до 20% в феврале. Теперь ключевая ставка составляет 9,5%.

2. Льготную ипотеку в Сбере могут получить молодые люди с 18 лет

Клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам Семейная ипотека, Господдержка, Дальневосточная ипотека c 18 лет. Ранее для покупки жилья по этим программам заёмщик должен был достичь возраста в 21 год.

Ипотека на покупку квартир в рамках Господдержкии Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых.

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3. Минфин: ипотечный рынок восстанавливается

По оценке Министерства финансов РФ, ипотечный рынок восстанавливается после спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту, пишет Интерфакс.

Существенную поддержку ипотечному кредитованию окажет продление программы льготной ипотеки по ставке 9% до конца 2022 года, а также увеличение размера кредита по программам Господдержки и Семейной ипотеки — до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях, и до 15 млн рублей в остальных регионах.

4. Более 60% заявок на ипотеку Сбера клиенты подают онлайн 

Домклик зарегистрировал рост по ипотечным заявкам, поданным клиентами самостоятельно, в онлайн-формате. В мае 2022 года доля интернет-заявок на ипотеку Сбера превысила 60%.

По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в апреле 2022 года по количеству поданных ипотечных заявок онлайн стали Москва (78% заявок подаются онлайн), Чеченская республика (77%), Московская область (75%), Санкт-Петербург (67%) и Краснодарский край (65%).

5. Правительство может смягчить требования по IT-ипотеке

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре проработать возможность снизить требования к заработной плате ИТ-специалистов в регионах при получении льготной ипотеки по ставке 5% годовых, сообщает РБК. 

В Сбере ставка по ИТ-ипотеке сейчас ниже установленной Правительством РФ и составляет от 4,7% годовых. Льготная программа распространяется на покупку квартир в новостройке и на строительство дома.

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6. Количество арендного жилья в Сочи и Краснодаре увеличилось в 1,5 раза 

Домклик зафиксировал рост предложения жилья в долгосрочную аренду в курортных городах России в полтора раза с начала 2022 года. Рост характерен для первого квартала: после обычного зимнего затишья к марту наступает активация рынка и предложение пополняется новыми объектами.

Это объясняется тем, что после резкого подъёма ключевой ставки ЦБ в марте 2022 года некоторая часть сделок со вторичным жильём была приостановлена до стабилизации в экономике, и многие квартиры вышли на рынок аренды.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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