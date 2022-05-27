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Главное за неделю: Банк России снизил ключевую ставку до 11%, Сбер запустил ипотеку без первоначального взноса

Дата публикации: 27 мая 2022
Главное за неделю: Банк России снизил ключевую ставку до 11%, Сбер запустил ипотеку без первоначального взноса
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1. Банк России снизил ключевую ставку до 11%

26 мая Центробанк на внеплановом заседании снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после её повышения до 20% в феврале.

Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 10%, а к концу года довести ее до 8% годовых, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Подробнее о снижении ключевой ставки

2. Сбер запустил ипотеку без первоначального взноса 

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

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3. Правительство России выделило почти 50 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 49,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на финансирование программ льготной и семейной ипотеки, пишет Российская Газета. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам граждан.

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4. Сбер выдал первые кредиты по IT-ипотеке

Самый первый IT-кредит выдан 25 мая в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.

По данным Домклик, всего было принято более 3 000 заявок по этой программе на сумму более 32 млрд рублей.

Подать заявку на IT-ипотеку

5. Госдума в I чтении расширила возможности погашения ипотеки для многодетных

Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий использование средств господдержки для погашения обязательств по ипотечным кредитам в случае, когда жилье приобретается многодетными семьями в собственность не только родителей, но и их детей, пишет РИА Новости. 

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии уточнения его редакции и полагает, что его реализация «позволит повысить эффективность мер государственной поддержки и будет иметь благоприятные социально-экономические последствия».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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