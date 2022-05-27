Главное за неделю: Банк России снизил ключевую ставку до 11%, Сбер запустил ипотеку без первоначального взноса
1. Банк России снизил ключевую ставку до 11%
26 мая Центробанк на внеплановом заседании снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после её повышения до 20% в феврале.
Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 10%, а к концу года довести ее до 8% годовых, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
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2. Сбер запустил ипотеку без первоначального взноса
Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.
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3. Правительство России выделило почти 50 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 49,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на финансирование программ льготной и семейной ипотеки, пишет Российская Газета. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам граждан.
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4. Сбер выдал первые кредиты по IT-ипотеке
Самый первый IT-кредит выдан 25 мая в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.
По данным Домклик, всего было принято более 3 000 заявок по этой программе на сумму более 32 млрд рублей.
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5. Госдума в I чтении расширила возможности погашения ипотеки для многодетных
Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий использование средств господдержки для погашения обязательств по ипотечным кредитам в случае, когда жилье приобретается многодетными семьями в собственность не только родителей, но и их детей, пишет РИА Новости.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии уточнения его редакции и полагает, что его реализация «позволит повысить эффективность мер государственной поддержки и будет иметь благоприятные социально-экономические последствия».