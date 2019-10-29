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ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках

Дата публикации: 29 окт 2019
ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках

ДомКлик от Сбербанка совместно с ключевыми застройщиками в Москве и Московской области запустил сервис подбора квартир в новостройках.

Клиент в форме подбора на DomClick.ru указывает параметры квартиры, которую желает приобрести. На основе персональных предпочтений формируется список предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 3% и отправляется клиенту в чат личного кабинета.

Сервис подбора недвижимости работает в пилотном режиме на территории Московского региона и предоставляется бесплатно для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка. Подать заявку на ипотеку можно на DomClick.ru.

Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить выгодные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились 15 крупнейших застройщиков и предлагают клиентам квартиры в 110 жилых комплексах.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»

ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках №1

Приятно, что именно ГК «Самолет» становится партнером Сбербанка по подбору недвижимости на ДомКлик. Сбербанк предлагает отличные условия ипотечных кредитов, около 40% наших клиентов выбирают его программы. Со своей стороны, ГК «Самолет» обладает значительным объемом предложений — более 3 тысяч строящихся и готовых квартир в Москве и Подмосковье. Уверены, что с развитием сервиса подбора квартир, ДомКлик станет полноценным инструментом приобретения недвижимости.

Дмитрий Волков, коммерческий директор ГК «Самолет»

ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках №2

ГК ФСК активно развивает каналы продаж в цифровом направлении привлечения клиентов. Благодаря сервису по подбору недвижимости от ДомКлик мы сможем предоставить клиентам качественную услугу и экономию времени и бюджета.

Андрей Вербицкий, начальник управления прямых продаж, ипотеки и субсидий ГК ФСК

ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках №3

Сбербанк является стратегическим партнером Группы «Эталон». Сотрудничество с крупнейшим банком России гарантирует доступность и высокий уровень сервисов для наших клиентов, что является приоритетом для компании. Участие Группы «Эталон» в пилотном проекте по подбору недвижимости в ДомКлик — это возможность для нас расширить сеть каналов дистрибуции и увеличить продажи, а для наших покупателей — дополнительный удобный инструмент для поиска подходящей недвижимости в наших проектах.

Василий Фетисов, коммерческий директор Московского территориального управления Группы «Эталон»

ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках №4

Запуск подобного сервиса — в первую очередь, устранение лишних шагов в алгоритме «покупатель-застройщик» и создание надежного и эффективного механизма взаимодействия всех заинтересованных сторон. Заявки клиентов сразу попадают в компанию и, по сути, по каждой из них готовится уникальная персональная оферта. Таким образом, мы получаем лояльных клиентов, а наши покупатели — выгодное предложение от надежного девелопера, подкрепленное банковской гарантией.

Константин Тюленев, руководитель управления розничных продаж ГК Инград

ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках №5

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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