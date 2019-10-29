ДомКлик запускает сервис подбора квартир в новостройках
ДомКлик от Сбербанка совместно с ключевыми застройщиками в Москве и Московской области запустил сервис подбора квартир в новостройках.
Клиент в форме подбора на DomClick.ru указывает параметры квартиры, которую желает приобрести. На основе персональных предпочтений формируется список предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 3% и отправляется клиенту в чат личного кабинета.
Сервис подбора недвижимости работает в пилотном режиме на территории Московского региона и предоставляется бесплатно для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка. Подать заявку на ипотеку можно на DomClick.ru.
Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить выгодные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились 15 крупнейших застройщиков и предлагают клиентам квартиры в 110 жилых комплексах.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»
Приятно, что именно ГК «Самолет» становится партнером Сбербанка по подбору недвижимости на ДомКлик. Сбербанк предлагает отличные условия ипотечных кредитов, около 40% наших клиентов выбирают его программы. Со своей стороны, ГК «Самолет» обладает значительным объемом предложений — более 3 тысяч строящихся и готовых квартир в Москве и Подмосковье. Уверены, что с развитием сервиса подбора квартир, ДомКлик станет полноценным инструментом приобретения недвижимости.
Дмитрий Волков, коммерческий директор ГК «Самолет»
ГК ФСК активно развивает каналы продаж в цифровом направлении привлечения клиентов. Благодаря сервису по подбору недвижимости от ДомКлик мы сможем предоставить клиентам качественную услугу и экономию времени и бюджета.
Андрей Вербицкий, начальник управления прямых продаж, ипотеки и субсидий ГК ФСК
Сбербанк является стратегическим партнером Группы «Эталон». Сотрудничество с крупнейшим банком России гарантирует доступность и высокий уровень сервисов для наших клиентов, что является приоритетом для компании. Участие Группы «Эталон» в пилотном проекте по подбору недвижимости в ДомКлик — это возможность для нас расширить сеть каналов дистрибуции и увеличить продажи, а для наших покупателей — дополнительный удобный инструмент для поиска подходящей недвижимости в наших проектах.
Василий Фетисов, коммерческий директор Московского территориального управления Группы «Эталон»
Запуск подобного сервиса — в первую очередь, устранение лишних шагов в алгоритме «покупатель-застройщик» и создание надежного и эффективного механизма взаимодействия всех заинтересованных сторон. Заявки клиентов сразу попадают в компанию и, по сути, по каждой из них готовится уникальная персональная оферта. Таким образом, мы получаем лояльных клиентов, а наши покупатели — выгодное предложение от надежного девелопера, подкрепленное банковской гарантией.
Константин Тюленев, руководитель управления розничных продаж ГК Инград