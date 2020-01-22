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ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России

Дата публикации: 22 янв 2020
ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России

Теперь каждый житель России сможет найти свой многоквартирный дом на DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов.

Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.

Сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором дома и района для жизни.

На DomClick.ruсобрана самая большая база многоквартирных домов в России и более 100 000 отзывов о домах. Найти сообщество жильцов своего или интересующего для покупки дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru

«Запуск сообщества поможет жильцам привлечь внимание к проблемным ситуациям и объединиться для их решения, повлиять на работу управляющей компании и улучшить жизнь в своем доме» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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