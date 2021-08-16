ДомКлик и 2ГИС посчитали, где быстрее продаются квартиры в России и сколько они стоят
ДомКлик и геосервис 2ГИС составили рейтинг крупных городов России по средней скорости продажи квартир на вторичном рынке. Исследование показало, что быстрее всего квартиры продаются в Краснодаре, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Типичная квартира в продаже на вторичном рынке — двухкомнатная. Её средняя площадь — 51,8 кв. м.
В Москве и Санкт-Петербурге средняя площадь продаваемых двухкомнатных квартир чуть больше — 54 и 56,8 кв. м соответственно.
Однако явным лидером по средней площади продаваемого на вторичном рынке жилья является Махачкала— 74 кв. м. Это связано с тем, что наиболее распространённым вариантом на вторичке в столице Дагестана являются трехкомнатные квартиры — в отличие от всех остальных рассмотренных городов, где популярнее двухкомнатные.
Средняя площадь квартир из объявлений на вторичном рынке в Краснодаре, лидере по скорости продаж, чуть меньше московской — 53 кв. м.
Самая маленькая площадь продаваемых квартир зафиксирована в Томске, Омске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке — в среднем она находится в пределах 47-49 кв. м.
По данным ДомКлик, средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России сейчас составляет около 74 тыс. рублей за 1 кв. м. Самая высокая, конечно, в Москве (более 233 тыс. рублей за кв. м), самая низкая — в Челябинске (более 42 тыс. рублей за кв. м).