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ДомКлик и 2ГИС посчитали, где быстрее продаются квартиры в России и сколько они стоят

Дата публикации: 16 авг 2021
ДомКлик и 2ГИС посчитали, где быстрее продаются квартиры в России и сколько они стоят

ДомКлик и геосервис 2ГИС составили рейтинг крупных городов России по средней скорости продажи квартир на вторичном рынке. Исследование показало, что быстрее всего квартиры продаются в Краснодаре, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 

Типичная квартира в продаже на вторичном рынке — двухкомнатная. Её средняя площадь — 51,8 кв. м. 

В Москве и Санкт-Петербурге средняя площадь продаваемых двухкомнатных квартир чуть больше — 54 и 56,8 кв. м соответственно.

Однако явным лидером по средней площади продаваемого на вторичном рынке жилья является Махачкала— 74 кв. м. Это связано с тем, что наиболее распространённым вариантом на вторичке в столице Дагестана являются трехкомнатные квартиры — в отличие от всех остальных рассмотренных городов, где популярнее двухкомнатные. 

Средняя площадь квартир из объявлений на вторичном рынке в Краснодаре, лидере по скорости продаж, чуть меньше московской — 53 кв. м.

Самая маленькая площадь продаваемых квартир зафиксирована в Томске, Омске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке — в среднем она находится в пределах 47-49 кв. м.

По данным ДомКлик, средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России сейчас составляет около 74 тыс. рублей за 1 кв. м. Самая высокая, конечно, в Москве (более 233 тыс. рублей за кв. м), самая низкая — в Челябинске (более 42 тыс. рублей за кв. м).

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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